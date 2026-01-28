🎥 C'était sûr : les supporters de Marseille prennent d'assaut le centre de Bruges

Ce mercredi 28 janvier s'annonce historique pour le football belge. Le Club de Bruges et l'Union vont jouer leur survie en Ligue des Champions.

Les supporters de l'Olympique de Marseille sont réputés pour leur ferveur, mais aussi pour les débordements qu'ils causent lors de leurs déplacements en Europe. À Bruges, les autorités ont décidé de prendre les devants pour éviter tout incident.

Les fans de l'OM interdits dans le centre-ville de Bruges

Ce mercredi, les supporters marseillais n'auront pas le droit de circuler dans le centre-ville de Bruges. Cette décision a été prise à cause du match de Ligue des Champions contre le Club de Bruges, par peur d'éventuels affrontements. Pour s'assurer que tout se passe bien, la police va escorter les fans dès leur passage à la frontière française, au niveau de Rekkem.

Les autorités ne voulaient prendre aucun risque, mais c'était sans compter sur la détermination des fans de Marseille. Plusieurs centaines d'entre eux sont présents dans le centre-ville de Bruges, où ils ont entamé une marche dans les rues.

La police surveille Bruges de près avant le duel contre l'OM

Ambiance bruyante, fumigènes et chants à la gloire de leur club : les supporters ont montré qu'ils comptaient se faire entendre. Les forces de l'ordre ont la lourde tâche de les tenir à l'écart du centre-ville ce mercredi, mais aussi ce soir.



"C'est vrai qu'un groupe de supporters marseillais a fait son apparition dans le centre. Nous les surveillons de très près et nous interviendrons si nécessaire", a expliqué Lien Depoorter, la porte-parole de la police, au journal Het Laatste Nieuws.