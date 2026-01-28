Que s'est-il passé à Utrecht ? Le bourgmestre dénonce le comportement des supporters de Genk

Le bourgmestre d'Utrecht a expliqué dans un rapport détaillé pourquoi la tribune visiteurs occupée par les supporters de Genk a été évacuée. Elle souligne que des supporters ont été touchés, mais attire aussi l'attention sur les incidents graves qui se sont produits avant le match.

Selon le bourgmestre, il avait été décidé dès le départ d'appliquer un régime combiné en raison d'un risque accru. Peu après l'arrivée des premiers bus, la situation a dégénéré. "Il était nécessaire d'avoir recours à un moyen exceptionnel, à savoir le déploiement de l'unité mobile", rapporte De Telegraaf. Cette mesure a été prise après qu'un groupe de supporters de Genk a contourné le contrôle d'identité obligatoire en déplaçant des clôtures et en bousculant des stewards.

À l'entrée, une barrière a été forcée par un groupe estimé entre soixante et quatre-vingts personnes. Trois stewards ont été blessés et un chien pisteur a été frappé. Le maire déplore que des personnes tierces aient été impliquées dans les débordements. "S'il y a parmi eux des personnes qui ont été prises dans la mêlée ou même blessées, nous le déplorons profondément".

Les supporters de Genk ont causé le chaos

Dans le tunnel menant au virage des visiteurs, plusieurs caméras de sécurité ont été endommagées. Le groupe est ainsi parvenu au virage sans aucun contrôle. Les dégradations ne se limitaient pas au virage lui-même: des chaises, des toilettes et un point de restauration ont également été endommagés.

Le bourgmestre indique que les autorités ont d'abord tenté de faire évacuer le virage volontairement, notamment avec l'intervention des responsables de Genk. Cette option a été abandonnée lorsque une partie du groupe a attaqué la police avec des barres métalliques et des chaises cassées.

Entre-temps, seize autres bus transportant des supporters de Genk n'ont pas été autorisés à accéder au parking surélevé. " Il était prévu d'autoriser ces supporters à assister au match. Il est vraiment dommage que cela n'ait pas été possible", a déclaré la police qui a escorté les bus dans les environs pendant que la situation était évaluée.





Après l'évacuation, il est apparu que les dégâts dans le virage étaient tels que le FC Utrecht et l'UEFA ont jugé qu'il n'était pas prudent d'autoriser d'autres supporters à entrer. Par conséquent, il a été décidé que les bus restants devaient également retourner en Belgique.