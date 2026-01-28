Scandale raciste en Challenger Pro League : "Recevoir ces messages en 2026 est une honte"

Attaquant titulaire de Courtrai, Thierry Ambrose a reçu des messages discriminatoires après la défaite des Kerels face au Club NXT, ce mardi soir. L'avant-centre guadeloupéen et le club ont déjà réagi.

Résultat surprenant ce mardi soir en Challenger Pro League. Dauphin de Beveren, Courtrai a été défait sur la pelouse du Club NXT, lanterne rouge du championnat, avec de grosses occasions manquées pendant la rencontre.

En première période, Thierry Ambrose a raté un penalty et a manqué une autre opportunité en or de porter le score à 0-1. Joueur le plus décisif de la D1B avec onze buts et neuf passes décisives, le buteur formé à Manchester City et passé par Lens, Metz et Ostende a ensuite reçu des messages racistes sur les réseaux sociaux.

"Le KV Kortrijk condamne toutes les formes de racisme et de discrimination. Un tel comportement est inacceptable et contredit les valeurs que nous défendons en tant que club et en tant que société. Ces comportements n'ont pas leur place ici", a déclaré le club flandrien dans un communiqué.

Thierry Ambrose soutenu par le club et ses coéquipiers

"Le KVK soutient pleinement Thierry Ambrose. En tant qu'équipe et en tant que club, nous serons unis, dans les moments difficiles comme dans les moments de succès. Notre enquête a révélé que les messages racistes provenaient de l'étranger. Notre club a immédiatement ouvert une enquête après le match et prendra les mesures qui s'imposent. Nous étudions les possibilités de sanctions contre les auteurs de ces messages", a conclu le club.

De son côté, Thierry Ambrose a également réagi sur Instagram et a rapidement été soutenu par ses (anciens) coéquipiers. "Les messages racistes que je reçois ne me définissent pas. Ils ne font que révéler la haine et l’ignorance de ceux qui les écrivent. Je continuerai d’avancer, de réussir et d’être fier de qui je suis."





"Le racisme n'a pas sa place ici. Jamais. Recevoir des messages racistes en 2026 est une honte. Je ne me tairai pas. Je suis fier de mes origines, de mon identité et de mon parcours. Le racisme doit être dénoncé, combattu et puni. Toujours. Merci pour tous vos messages et votre soutien", a-t-il conclu.