Sébastien Pocognoli, le grand responsable des mauvais résultats de l'AS Monaco ?

Sébastien Pocognoli, le grand responsable des mauvais résultats de l'AS Monaco ?
Photo: © photonews
Sébastien Pocognoli connaît des débuts très compliqués avec l'AS Monaco. Le coach belge peine à enchaîner les résultats avec la formation française. Mais est-il réellement le grand responsable ?

Le 11 octobre 2025, Sébastien Pocognoli surprenait tout le monde en coupant court à son aventure à l'Union Saint-Gilloise pour franchir un cap dans sa carrière d'entraîneur en rejoignant un club de Ligue 1. Une décision comprise par certains, mais fortement critiquée par d'autres, qui ne trouvent pas cela normal qu'un entraîneur quitte ses hommes en cours de saison pour en rejoindre une autre équipe.

Pourtant, à Saint-Gilles, il a fait ses preuves en remportant le championnat belge avec les Bruxellois. Resté en place à l'été 2025, beaucoup pensaient alors qu'il était reparti au moins pour une saison entière en terre bruxelloise, mais cela n'a finalement pas été le cas.  

Seulement un point lors des cinq derniers matchs de Ligue 1

Le tacticien belge a entamé son aventure à l'AS Monaco par un match contre Angers (1-1). Un résultat déjà décevant face à l'une des équipes sur le papier largement à la portée des Monégasques. En championnat ensuite se sont suivies deux victoires (contre Toulouse et Nantes), mais se sont ensuite ajoutées trois défaites (Paris FC, RC Lens et le Stade Rennais).

C'est le 29 novembre contre le PSG (1-0) que le club a renoué avec la victoire en Ligue 1 après une mauvaise passe de trois matchs. Mais depuis, c'est la catastrophe en Ligue 1 pour le club. Seulement un point a été pris sur les cinq derniers matchs (quatre défaites et un match nul). La gifle prise en Ligue des champions (6-1) contre le Real n'est, entre tout cela, rien venue arranger.

L'avenir de l'entraîneur belge dans le club monégasque a alors beaucoup été remis en cause. Lui-même a été interrogé à ce sujet, ce à quoi il s'est montré confiant. "Par rapport à mon futur, je suis assez serein parce que mes préparations de matchs pour l'équipe sont faites avec bienveillance par rapport au club et à la responsabilité qu'on a avec nos supporters. Essayer d'apporter du jeu", a-t-il déclaré selon RMC après la défaite de Monaco contre les Madrilènes. À noter qu'après ce match, il réalisait le pire départ (9 revers en 18 matchs) pour un coach de l'AS Monaco depuis Thierry Henry en 2019.

Le directeur général plus que jamais critiqué

Mais visiblement, il n'y a pas que l'entraîneur qui a des choses à se reprocher. Du côté des supporters, c'est plutôt du directeur général Thiago Scuro qu'existe un ras-le-bol général. Les Ultras Monaco 1904 ont rédigé un communiqué demandant sa démission et soulignant que son crédit était épuisé. Dans ce communiqué, le licenciement du coach belge n'a pas été demandé.

Certains pensent qu'il pourrait encore relever la tête, mais cela devrait se faire sous la direction d'une autre personne. Thiago Scuro a notamment récemment été critiqué pour avoir recruté Wout Faes, que certains estiment comme une décision étrange. Le grand responsable semble plutôt être le Brésilien, à en croire la presse française et les supporters.

Sébastien Pocognoli est un entraîneur de qualité, cela ne fait aucun doute. Les mauvais résultats récents sont peut-être liés à un problème plus profond au club, dont le directeur général en serait la cause. Eden Hazard a d'ailleurs pris récemment la défense de son ancien coéquipier en déclarant : "J’ai joué avec Poco en sélection. Je le connais très bien, c’est un super gars. Il arrive dans une équipe où il y a pas mal de blessés. Ce n’est pas facile. C’est un moment compliqué. Il a fait du super bon travail l’année dernière en Belgique. Il a été champion (avec l’Union Saint-Gilloise)."

"Il faut juste lui laisser un peu de temps dans le football, il n’y en a pas beaucoup. C’est le problème dans le football. Mais il a de la qualité en tant que coach et de l’expérience comme joueur. Il faut juste que les blessés reviennent et la confiance dans le groupe aussi."

Le match de ce mercredi entre l'AS Monaco et la Juventus pourrait s'annoncer crucial pour l'avenir de l'entraîneur belge. L'AS Monaco doit absolument décrocher son billet pour les barrages de la Ligue des champions en battant les Turinois à domicile.

Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Monaco
Sébastien Pocognoli

