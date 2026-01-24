Eden Hazard à la rescousse : Sébastien Pocognoli peut compter sur un allié de poids

Présent à Monaco pour un match de gala, Eden Hazard a pris la défense de Sébastien Pocognoli. Un soutien qui va faire du bien au moral du coach belge.

De passage sur le Rocher pour un match caritatif avec d'autres célébrités, Eden Hazard a pris le temps d'évoquer la situation délicate de son ancien coéquipier chez les Diables Rouges.

Monaco enchaîne les contre-performances, la légende de Chelsea a tenu à défendre Sébastien Pocognoli. "J'ai joué avec lui en sélection. Je le connais très bien, c'est un super gars", a-t-il lancé pour rappeler l'homme derrière le coach.

Les difficultés de l'ASM s'expliquent par la malchance selon Hazard. Il a insisté sur le fait que son ami n'est pas gâté par le sort. "Il arrive dans une équipe où il y a pas mal de blessés. Ce n'est pas facile. C'est un moment compliqué."

La patience, la seule solution

"Il a fait du super bon travail l'année dernière en Belgique, où il a été champion", a-t-il souligné. Pourtant, il sait que le passé ne compte pas face à l'urgence. "Il faut lui laisser un peu de temps. Dans le football, il n'y en a pas beaucoup. C'est le problème dans le football."

Malgré ce constat, Hazard est optimiste. Il estime que Pocognoli possède les outils nécessaires pour s'en sortir et redresser la barre. "Il a de la qualité en tant que coach et de l'expérience comme joueur", a-t-il affirmé, convaincu que le coach belge peut retourner la situation. "Il faut que les blessés reviennent et la confiance dans le groupe."