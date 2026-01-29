10 millions de valeur et brillant la saison dernière : mais pourquoi Genk le laisse-t-il encore sur le banc ?

Parfaite incarnation de la forme étincelante de Genk la saison dernière, Jarne Steuckers ne semble plus être qu'un joueur supplémentaire dans une équipe qui ne se reconnaît plus. Un signe certain que tout ne tourne pas rond dans le club limbourgeois.

Cinq passes décisives, aucun but et surtout presque plus de temps de jeu : le contraste est saisissant pour Jarne Steuckers, et il en dit long sur la saison que traverse le Racing Genk. Dominants et créatifs la saison dernière, les Limbourgeois sont aujourd’hui à la peine.

En cette fin de mois de janvier, les joueurs et le staff sont encore à la recherche de la bonne formule et des bonnes combinaisons. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant de voir un joueur comme Jarne Steuckers, qui s’épanouit grâce au rythme et à la confiance, s’effacer peu à peu.

Pourquoi Junya Ito est-il préféré à Jarne Steuckers ?

La concurrence joue un rôle majeur, puisque Junya Ito lui est systématiquement préféré. Non pas parce qu’il est plus jeune et qu’il a une meilleure marge de progression, mais parce qu’il est plus créatif dans les petits espaces et qu’il apporte une plus grande sérénité grâce à son expérience. Thorsten Fink et Nicky Hayen font le même choix, ce qui indique qu’il ne s’agit pas d’une lubie de l’entraîneur en place.

Par ailleurs, Konstantinos Karetsas explose. Le joueur de 18 ans est devenu un élément indispensable du Racing Genk et aime évoluer sur l’aile droite, précisément dans la zone où Steuckers se sent le plus à l’aise. Ito, quant à lui, se sent mieux dans l’axe, où il peut se déplacer plus librement et combiner. Un scénario qui met Steuckers en difficulté.

Jarne Steuckers a besoin de confiance

La question est de savoir si l’ancien Trudonnaire va recevoir une nouvelle chance. Steuckers a besoin de titularisations pour se remettre en confiance et impressionner Nicky Hayen, mais il semble bloqué dans un cercle vicieux, devant se contenter de montées au jeu.





Parallèlement, sa valeur sur le site de référence Transfermarkt reste solide et s’affiche à 10 millions d’euros. Elle reste toutefois relative, puisqu’un joueur qui joue peu perd rapidement de son attrait. Les clubs recherchent une bonne dynamique, et non le souvenir d’une saison réussie.

Le plus inquiétant pour Jarne Steuckers est que rien n’indique que sa situation évoluera prochainement. La hiérarchie semble fixée. Il faudra attendre l’été, car de nouvelles opportunités se présenteront probablement, surtout si Karetsas venait à quitter la Cegeka Arena. Sinon, Jarne Steuckers devra lui aussi faire ses propres choix.