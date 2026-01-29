Le partenariat se renforce : Eupen va accueillir un jeune talent du PSG

En décembre dernier, l'AS Eupen était rachetée par QSI, propriétaire du PSG. Sans surprise, les liens entre les deux clubs sont donc désormais étroits.

L'AS Eupen et le PSG sont désormais deux clubs "frères" : QSI, propriétaire du club parisien, a officiellement racheté les Pandas en décembre dernier.

Si le Qatar (via Aspire) investissait déjà depuis longtemps au Kehrweg, les liens sont encore plus étroits actuellement avec notamment l'arrivée de Pasquale Sensibile, ex-directeur du recrutement du PSG, à Eupen.

Restait à concrétiser cela sur le plan des transferts. Les deux recrues arrivées au Kehrweg cet hiver, Kikas et Mustafa Mushaal, n'ont pas de lien direct avec le PSG, même si ce dernier arrive bel et bien du Qatar et compte 27 caps en équipe nationale.

Yoram Zague arrive à Eupen en provenance du PSG

La prochaine recrue eupenoise, elle, viendra bel et bien de Paris. L'Equipe rapporte en effet que le PSG va prêter son jeune latéral droit Yoram Zague (19 ans) à l'AS Eupen jusqu'en fin de saison. Un sacré renfort pour les Pandas car Zague arrive du FC Copenhague où il a été prêté en première partie de saison, disputant notamment 5 matchs de Champions League.



Yoram Zague est un pur "titi" né à Paris et formé au PSG, disputant même 9 matchs en Ligue 1 avec le club parisien. Il est actuellement évalué à 2,5 millions d'euros sur Transfermarkt et est international français U19.