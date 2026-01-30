C'est officiel : Vincent Kompany perdra un cadre du vestiaire à la fin de la saison

C'est officiel, Leon Goretzka va quitter le Bayern Munich à la fin de la saison. L'Allemand était sous les ordre de Vincent Kompany pendant deux saisons.

C'est une page importante du football allemand qui se tourne. Après huit saisons passées en Bavière, Leon Goretzka quittera le Bayern Munich de Vincent Kompany gratuitement à la fin de la saison.

Confirmé par le directeuf sportif

Le milieu de terrain allemand arrive au bout de son contrat et ne prolongera pas. Le directeur sportif Christoph Freund l'a confirmé. Moins influent qu'avant, il n'a pas retrouvé la place qu'il occupait il y a quelques années.

Le club a officialisé la nouvelle sur ses réseaux sociaux en rendant hommage à son joueur. L'Allemand de 30 ans est un cadre respecté du vestiaire. "Leon Goretzka quittera le Bayern cet été après huit années couronnées de succès."

Leon Goretzka verlässt im Sommer den FC Bayern nach acht erfolgreichen Jahren. Bis dahin werden wir alles daran setzen, gemeinsam weitere Titel zu gewinnen! Pack ma's, @leongoretzka_! 🔴⚪ pic.twitter.com/jGzuvuzT6N — FC Bayern München (@FCBayern) January 30, 2026

Goretzka ne devrait pas manquer de prétendants. L'Atlético de Madrid et Tottenham sont évoqués comme des pistes sérieuses pour l'accueillir l'été prochain.





En attendant le mois de juin, le joueur restera professionnel et concentré sur ses objectifs avec Munich. Les supporters bavarois auront l'occasion de saluer fois leur champion lors des matchs à domicile.