Deux semaines plus tard, Arthur Theate et Michy Batshuayi ont un nouvel entraîneur à Francfort

Photo: © photonews
Limogé il y a deux semaines, Dino Toppmöller a officiellement été remplacé à la tête de l'Eintracht Francfort. Le club allemand a confié son banc à l'Espagnol Albert Riera, en provenance du NK Celje (Slovénie).

Huitième de Bundesliga après 19 journées avec 27 points, l’Eintracht Francfort connaît un début de saison en deçà des attentes. En championnat, le club n’a pris que trois points lors de ses cinq dernières rencontres et a été éliminé dès la phase de groupes de la Ligue des champions, avec un total de quatre unités.

Fin octobre, les Francfortois avaient également quitté prématurément la Coupe d’Allemagne, éliminés dès les huitièmes de finale par le Borussia Dortmund. Un enchaînement de résultats décevants auquel l’entraîneur Dino Toppmöller n’a finalement pas survécu.

Qui est le nouvel entraîneur d'Arthur Theate et Michy Batshuayi à l'Eintracht Francfort ?

Limogé il y a deux semaines, l’ancien coach de Michy Batshuayi et d’Arthur Theate avait été démis de ses fonctions à la suite du partage 3-3 concédé face au Werder Brême, le 18 janvier dernier.

Son successeur est désormais connu. Il s’agit de l’Espagnol Albert Riera, en provenance du NK Celje (Slovénie), qui s’est engagé avec l’Eintracht jusqu’au 30 juin 2028. Il prendra ses fonctions au Deutsche Bank Park.

Ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux lors de la saison 2023-2024, Albert Riera s’est bâti un solide palmarès en Slovénie. Il y a remporté un titre de champion (2023) ainsi que deux Coupes nationales (2023 et 2025), avec l’Olimpija Ljubljana (2022-2023) puis le NK Celje (2023-2026).

