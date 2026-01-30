OFFICIEL : un concurrent de Jérémy Doku quitte Manchester City

OFFICIEL : un concurrent de Jérémy Doku quitte Manchester City
Photo: © photonews

C'est officiel, Oscar Bobb quitte Manchester City et rejoint Fulham. Le Norvégien a paraphé un contrat avec les Londoniens jusqu'en juin 2031.

Blessé à l’ischio, il n’était plus apparu sur un terrain de football avec les Sky Blues depuis un certain temps. Sa dernière apparition en Premier League remonte au 22 novembre dernier, lorsqu’il était monté au jeu en fin de match contre Newcastle.

L’ailier, qui peut aussi bien évoluer sur le côté droit que gauche, a sans doute estimé que le moment était venu pour lui de partir, surtout après l’arrivée d’Antoine Semenyo, venu renforcer Manchester City. Pour son développement, il a peut-être fait le meilleur choix possible, lui garantissant davantage de temps de jeu à Fulham. 

Les premiers mots d'Oscar Bobb

Le joueur de 22 ans, formé à Manchester City, a exprimé ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs : "C’est super d’être ici. J’ai passé une excellente journée à rencontrer tout le monde et je suis très enthousiaste. J’ai toujours su que Fulham était un bon club, avec de bons joueurs et un stade magnifique."

"J’ai parlé avec Sander, un très bon ami, et avec l’entraîneur, qui m’a expliqué le système, l’état d’esprit du groupe et le fonctionnement du club. Il m’a semblé très sympathique, donc la décision a été facile", a-t-il conclu.


Le montant du transfert est estimé à 31,2 millions d’euros selon Transfermarkt. En cas de futur transfert, Manchester City touchera 20 % à la revente, ainsi qu’un droit de priorité en cas d'offre.

