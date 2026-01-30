Pourquoi le prochain match du Bayern sera spécial pour Vincent Kompany

Le Bayern affrontera Hambourg à l'extérieur ce samedi dans le cadre de la 20e journée de Bundesliga. Vincent Kompany s'est présenté en conférence de presse avant cette rencontre particulière pour lui face à ses anciennes couleurs.

Le Bayern s’est imposé en semaine face au PSV (1-2) lors de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Mais le week-end dernier a été plus compliqué puisque les Bavarois se sont inclinés pour la première fois en championnat cette saison (défaite 1-2 contre Augsbourg).

Cette rencontre de ce samedi sera spéciale pour Vincent Kompany, qui a évolué à Hambourg en tant que joueur entre 2006 et 2008. "C’est toujours quelque chose de spécial pour moi, tout comme la ville de Hambourg", a pointé l’entraîneur.

Un match spécial pour Vincent Kompany

"Y vivre était spécial et ça l’est toujours. Mais je sais aussi que le HSV est en pleine reconstruction. Quand les choses sont stables et calmes, je sais, pour l’avoir vécu là-bas, qu’il y a un vrai potentiel."

Hambourg est actuellement 14e du championnat, mais Vincent Kompany sait que c’est une équipe historique : "Quand tout est sain, stable et en place, c’est une équipe qui devrait normalement jouer le haut de tableau en Allemagne. C’est toujours le sentiment que j’ai."



"La préparation de ce match s’est bien passée. Ils sont solides à domicile. Je m’attends à une équipe qui se bat pour les points, qui croit en elle à la maison. Mais nous avons une totale confiance en nous et nous sommes vraiment prêts pour ce match", conclut-il.