Sébastien Pocognoli a besoin de renforts : l'AS Monaco sur la piste d'un ancien du club

Monaco veut faire revenir Nampalys Mendy pour remplacer ses blessés, mais le Sénégalais intéresse aussi plusieurs clubs polonais.

Selon les informations de Foot Mercato, l'AS Monaco s'intéresse à Nampalys Mendy. Le club a trop de joueurs à l'infirmerie, surtout en défense et doit vite trouver des renforts.

L'international sénégalais ne s'amuse plus en Championship. Cette saison, il n'a joué que 7 petits matchs avec son club Watford. Il ne coûte que 1,2 million d'euros selon Transfermarkt. Un prix raisonnable pour Monaco, qui traverse des difficultés financières.

D'autres clubs sur lui

Monaco n'est pas seul sur le dossier. Le club polonais Arka Gdynia a proposé un contrat de 18 mois au joueur et est prêt à lui offrir le plus gros salaire de l'effectif pour en faire l'un des leaders de l'équipe.

Le milieu de terrain doit prendre une décision importante. Il peut partir en Pologne pour gagner beaucoup d'argent ou revenir en France, dans son club de cœur.



Le transfert pourrait se faire très vite car le mercato ferme bientôt. Sébastien Pocognoli a besoin de lui, sa défense souffre trop.