🎥 Un vilain raté et l'offre d'un club historique repoussée : le triste week-end de Lucas Stassin

Les temps sont durs pour Lucas Stassin à Saint-Étienne. Les tractations en coulisses semblent une nouvelle fois peser.

L'été dernier, Lucas Stassin avait mis du temps à digérer l'issue du mercato. Le Brainois était convoité par de nombreux clubs prêts à profiter de la relégation de Saint-Étienne. Sauf que les dirigeants stéphanois avaient refusé toutes les offres.

Après s'être changé les idées en rertouvant le chemin des filets, Stassin a logiquement accusé le coup avec une blessure au mollet, une baisse de régime et même un certain isolement. Il semblait être sorti de ce cercle vicieux. Mais la fin du mercato lui a encore réservé quelques rebondissements.

L'appel de la Liga encore éconduit

L'Equipe rapporte en effet que Saint-Étienne a repoussé une offre du Betis Séville, qui consistait en un prêt payant avec option d'achat (dont le montant n'a pas filtré). La direction n'a même pas pris la peine de la considérer, le refus a été immédiat.

Comme si cela ne suffisait pas, l'équipe est également en plein marasme. Après deux défaites de rang, l'entraîneur Eirik Horneland a été remercié, remplacé par Philippe Montanier.

Sur le terrain, Stassin se cherche, lui aussi. Contre Boulogne, il s'est présenté face au gardien mais a trop tardé à armer, permettant aux défenseurs de revenir sur lui. En confiance, l'ancien attaquant d'Anderlecht et Westerlo ne se serait sûrement pas posé autant de questions.

Ligue 2

 Journée 21
Montpellier Montpellier 3-1 Guingamp Guingamp
Bastia Bastia 0-0 Nancy Nancy
Laval Laval 0-1 Pau Pau
Clermont FC Clermont FC 0-1 Reims Reims
Grenoble Grenoble 2-1 Amiens Amiens
Rodez Rodez 1-1 Red Star 93 Red Star 93
Troyes Troyes 0-2 Le Mans Le Mans
Dunkerque Dunkerque 0-1 Annecy FC Annecy FC
Saint-Étienne Saint-Étienne 0-1 Boulogne Boulogne
