Officiel : un ancien entraîneur du Standard pour relancer Lucas Stassin à Saint-Étienne 

L'ASSE a licencié son entraîneur Eirik Horneland à l'issue de la défaite de ce week-end contre Boulogne. Son successeur est déjà connu.

Dans sa quête de la remontée immédiate, Saint-Étienne n'a que peu de marge. Le récent 0 sur 6 a été fatal à Eirik Horneland. Après avoir perdu contre le Stade de Reims de Karel Geraerts, l'équipe a rechuté contre Boulogne. L'entraîneur islandais a été remercié dans la foulée.

Comme attendu, c'est Philippe Montanier qui lui succèdera. L'ancien entraîneur du Standard n'avait plus coaché depuis près de trois ans et son passage à Toulouse jusqu'en juin 2023.

Montanier doit redresser la barre

C'est son expérience qui a conquis la direction : "Nous sommes ravis d’accueillir Philippe Montanier à l’AS Saint-Étienne. Entraîneur de calibre international, Philippe apporte une très grande expérience acquise dans des championnats et des cultures variés — une expertise parfaitement complétée par des qualités humaines exceptionnelles. Philippe jouera un rôle déterminant dans notre évolution", explique Ivan Gazidis, Président de l’ASSE, dans le communiqué officiel.

Philippe Montanier partage son enthousiame : le Français de 61 ans avait mis un terme à sa carrière de joueur à Geoffroy-Guichard au début du siècle mais n'avait jamais entraîner l'ASSE : "Rejoindre l’AS Saint-Étienne est pour moi un moment de grande fierté. Ce club se distingue par son histoire et la ferveur de ses supporters, mais j’ai aussi été personnellement touché par la sincérité de la direction et par le projet ambitieux qui est en train de prendre forme".





"Mon objectif est de transformer cela en résultats. J’arrive avec une détermination totale à me mettre au service du collectif et à commencer dès aujourd’hui le travail pour offrir au club et à ses supporters ce qu’ils méritent", conclut Montanier. Il aura fort à faire : l'équipe est actuellement cinquième, à quatre points de la deuxième place, syonyme de montée directe.