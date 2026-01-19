🎥 Lucas Stassin (joliment) décisif pour la première fois depuis octobre : le témoignage poignant de son père

L'été dernier, Lucas Stassin était sur toutes les lèvres lors du mercato. Il a dû se remettre au travail et semble sortir de sa période difficile.

Quelle que soit la suite de sa carrière, le passage de Lucas Stassin à Saint-Etienne lui aura beaucoup appris. Lors de sa première saison, il n'avait pas marqué le moindre but avant le mois de décembre et avait dû faire un certain travail sur lui-même pour carburer en deuxième partie d'exercice (12 buts inscrits en Ligue 1).

Cette saison, il a dû apprendre à digérer toutes les tentatives de transfert avortées. Stassin a repris la saison en force, signant une série de 4 buts et 3 assists en six matchs. Mais depuis l'automne, le Brainois a plus de difficultés, se blessant même au mollet.

La trêve hivernale lui a fait du bien : il vient d'enchaîner deux matchs complets. Contre Clermont, il s'est montré décisif pour la première fois le mois d'octobre, avec un bel assist sur l'unique but de la partie.

🎥🅰️| Lucas Stassin ASSIST 🆚 Clermont Foot#ASSE pic.twitter.com/7V7Gewb9Qf — Absolute Belgian Fans 🇧🇪 (@BelgianFans) January 18, 2026

Un coup de blues hivernal désormais derrière lui

De quoi rassurer son père Thierry, qui a toujours été la pour lui pendant les moments de doutes : "Il a vu pour la première fois les dessous noirs du foot. Ça a été très compliqué, il le disait lui-même, il était honnête. Il en parlait souvent avec le coach. Il n’était pas bien mentalement, physiquement, il ne s’entraînait pas bien… Il a eu un creux mental. C’est logique pour un garçon de 20 ans, après tout ce qu’il a vécu cet été. Ce n’est pas un robot", explique le paternel dans un entretien accordé au Progrès.





Stéphane Stassin a son explication : "Il habite seul, en plein début d’hiver… Il s’était un peu isolé. Il le disait. Lui qui avait l’habitude de rester pour une deuxième séance, là, il rentrait chez lui. Mais depuis un mois, il s’est remis en mode machine, il s’est totalement repris en main et il est serein. Il reprend soin de lui, il bosse, il fait ses deux séances quotidiennes sur le terrain et en salle. Il a repris un préparateur physique. Je le vois, il est de nouveau fit. Il s’est mis en tête de reperformer et de faire monter Saint-Étienne". Les Verts sont actuellement troisièmes de Ligue 2, à sept points de Troyes.