19 millions sur la table : Wolfsburg pousse pour le monsieur propre de la Pro League

Matte Smets suscite des convoitises en cette fin de mercato. Mais Genk semble bien décidé à le garder.

Lorsqu'elle a été le chercher à Saint-Trond pour un peu plus de deux millions, la direction de Genk savait qu'elle avait une affaire avec Matte Smets. Le jeune défenseur a continué à se développer avec Thorsten Fink (qui l'avait fait éclore au Stayen).

Cette saison, Smets a tout joué, ne manquant pas la moindre minute, que ce soit en championnat, en Coupe ou en Europa League. Le monsieur propre de la défense du Racing n'est pas passé inaperçu.

Genk ne veut pas se déforcer

Wolfsburg est sur le coup depuis plusieurs semaines et accélère en cette dernière ligne droite du mercato. Het Nieuwsblad rapporte que Genk a refusé une offre de pas moins de 16 millions de la part des Loups.

Le VFL a immédiatement réagi, faisant monter les enchères à 19 millions. Les Limbourgeois veulent conserver leur jeune Diable Rouge mais y parviendront-ils face à la détermination allemande ?



Dimitri De Condé n'a pas pour habitude de retenir ses joueurs en refusant millions sur millions. Mais s'il est rappelé chez les Diables et se montre plus inspiré que lors de sa seule et unique apparition contre Israël, son prix pourrait encore monter. Avec un contrat jusqu'en juin 2028, le Racing a encore le temps de voir venir.