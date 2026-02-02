Coup dur pour Zulte Waregem qui perd un pilier en fin de mercato

Tochukwu Nnadi quitte Zulte Waregem. Le médian nigérian va s'engager à l'Olympique de Marseille dans les dernières heures du mercato.

C'est une perte dont se serait bien passé Sven Vandenbroeck alors que le mercato belge se ferme ce lundi soir. Zulte Waregem va en effet voir filer Tochukwu Nnadi (22 ans), pilier de son entrejeu, qui va s'engager en faveur de l'Olympique de Marseille.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, un accord total a été trouvé entre l'OM et Zulte concernant le milieu de terrain nigérian, qui arrivera sur la Canebière ce lundi pour y signer son contrat. L'Essevee devrait toucher 6 millions d'euros pour son international, estimé à 2 millions sur Transfermarkt.

Tochukwu Nnadi pour 6 millions à l'OM

La cote de Nnadi avait explosé lorsque le médian flandrien avait été repris en décembre dernier pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Il est resté sur le banc pendant toute la compétition à l'exception de 12 minutes contre l'Ouganda lors du troisième match de poules - sa première cap avec le Nigeria.

Tochukwu Nnadi était arrivé en 2024 au Gaverbeek en provenance du Botev Plovdiv, contre 1,35 million d'euros. La saison passée, il s'était imposé comme un titulaire régulier dans l'entrejeu de Zulte Waregem.



Cette saison également, Nnadi a montré ses qualités en Jupiler Pro League, démarrant 17 des 18 matchs qu'il a disputés en D1A et ne manquant des rencontres que pour un carton rouge pris face au Standard et lors de sa sélection pour la CAN.