"Je suis un peu triste" : Nilson Angulo partage un message aux supporters d'Anderlecht après son départ

Suite à son départ d'Anderlecht pour rejoindre Sunderland ce lundi, Nilson Angulo a tenu à adresser un message aux supporters mauves.

C'est dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux d'Anderlecht qu'on peut l'écouter s'exprimer. "Salut à tous, c'est Nilson. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, je quitte Anderlecht", entame-t-il.

Il se dit heureux de se lancer dans son nouveau défi, mais est également triste de quitter Anderlecht : "Je suis très heureux de franchir cette nouvelle étape, mais en même temps un peu triste parce que Anderlecht occupe vraiment une grande place dans mon cœur."

Angulo souhaite le meilleur à Anderlecht

"J'y ai vécu de très beaux moments que je n'oublierai jamais. Je souhaite le meilleur à l'équipe pour cette saison. J'espère qu'ils ramèneront Anderlecht là où le club mérite d'être. Tous les meilleurs à mes coéquipiers", conclut-il.

L'Équatorien avait rejoint Anderlecht à l'été 2022. Désormais, il va connaître sa deuxième aventure hors de son pays natal en rejoignant Sunderland. Il avait signé à Anderlecht en provenance du LDU Quito, club équatorien.



Il a rejoint Sunderland pour un montant de 17,3 millions d'euros, accompagnés de trois millions d'euros de bonus éventuels liés aux performances. Un véritable pactole pour le Sporting d'Anderlecht !