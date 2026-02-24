"Il fait peur aux adversaires" : Rafiki Saïd devrait être la première belle vente de l'ère Wilmots au Standard

Facteur X du Standard, Rafiki Saïd pourrait devenir la première vente majeure de l'ère Marc Wilmots chez les Rouches. Son profil, à la fois déroutant et décisif, pourrait parfaitement s'adapter à un championnat du top 5 européen.

Ces dernières années, lorsque le Standard s’est séparé d’un joueur, c’était souvent parce qu’il n’avait pas convaincu son entraîneur, qu’il était prêté ou qu’il arrivait en fin de contrat, et non parce qu’il était courtisé par des clubs plus prestigieux.

Il existe bien sûr des exceptions, comme Nathan Ngoy (et encore, les 3 M€ récupérés par le Standard restent modestes) ou Ilay Camara (dans une moindre mesure, puisqu’il est resté en Belgique), mais les Rouches ont depuis plusieurs saisons besoin de réaliser de grosses ventes pour rééquilibrer leurs finances, à l’instar de tous les clubs de Pro League, y compris les plus modestes, qui vendent chaque année pour plusieurs millions.

Rafiki Said, la première belle vente de l'ère Wilmots au Standard ?

Depuis son retour au Standard il y a près d’un an, Marc Wilmots a choisi de privilégier les transferts définitifs plutôt que les prêts, dans le but de valoriser l’effectif et de préparer le terrain pour des ventes futures permettant d’amortir ces investissements et de rapprocher le club du sub-top belge, dont il reste encore assez éloigné aujourd’hui sur le plan monétaire.

Un de ces transferts estivaux pourrait justement l’aider : alors que Gustav Mortensen avait été cité parmi les bonnes recrues il y a seulement deux jours, un joueur arrivé lors du stage estival au Touquet pourrait devenir la première vente importante du Standard sous l’ère Marc Wilmots et renflouer les finances du club de bord de Meuse douze mois après son arrivée.

Il s’agit bien sûr de Rafiki Saïd, auteur de son cinquième but et de sa huitième action décisive de la saison lors de la victoire au Racing Genk (il a donc un pied dans 38 % des buts du Standard en championnat). Arrivé de Troyes cet été contre 2,5 M€, le Comorien a déjà marqué contre le Club de Bruges, l’Antwerp, Charleroi, Anderlecht et donc Genk, prouvant sa capacité à se montrer décisif dans les grands matchs. Une qualité qui attire forcément l’attention de clubs du top 5 européen.





Un joueur qui "fait peur à son adversaire"

Dans l’émission "Dans le Vestiaire" de RTL Sports, Silvio Proto soulignait cette semaine : "Saïd, c’est un joueur qui fait peur à l’adversaire. Quand tu dois défendre contre un joueur comme lui qui part vite en contre, tu es dans la crainte et tu n’oses pas vraiment attaquer. Ce sont des joueurs qui font mal, et quand ils sont en pleine forme, ils peuvent réaliser de grandes choses."

Déroutant lorsqu’il reçoit le ballon et beaucoup moins prévisible qu’en début de saison, le joueur de 25 ans pourrait sans aucun doute réussir dans un championnat plus huppé, ce qui explique l’intérêt de plusieurs clubs pour son profil.

Sous contrat jusqu’en 2028, Rafiki Saïd pourrait valoir bien plus que sa valeur actuelle estimée à 2,5 M€ sur Transfermarkt, et offrir au Standard la possibilité de réaliser sa vente la plus importante depuis Zinho Vanheusden, pour qui l'Inter Milan avait une clause de rachat. Avant lui, il faut remonter à Moussa Djenepo et Razvan Marin, partis contre 12 et 15 millions d'euros en 2019.

Si c'est bien sous la houlette de Marc Wilmots qu'Ilay Camara a été vendu à Anderlecht, Rafiki Saïd pourrait donc bien devenir le premier joueur recruté par la nouvelle direction des Rouches et parti pour un prix qui permet de renflouer les finances.