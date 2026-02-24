"Un comportement déplorable" : après Kompany, au tour de Thibaut Courtois de tacler l'UEFA et José Mourinho

Thibaut Courtois s'est exprimé au sujet de l'affaire Vinicius. Sans surprise, il n'a pas mâché ses mots, déplorant le racisme dont a été victime son coéquipier.

Thibaut Courtois a toujours été un joueur d'une franchise au-dessus de la moyenne. Le Real savait qu'en l'envoyant en conférence de presse pour s'exprimer sur Vinicius, son message serait percutant. Il l'a été.

"On ne peut pas tenir de tels propos. Ils n'ont plus leur place dans le monde d'aujourd'hui. J'ai vu les images des tribunes du Benfica, et je trouve déplorable de voir cela pendant un match. On peut apprécier Vinicius ou non, mais un tel comportement est déplorable. Racisme, homophobie… nous ne pouvons tout simplement pas l'accepter", a-t-il commencé.

Tout le monde doit prendre ses responsabilités

Courtois déplore l'immobilisme de certains : "En tant que joueur, on ne voit pas tout, ça se produit quand on est concentrés sur le jeu. Mais il y a des gens pour surveiller ça. Il y a un officiel de Benfica à deux mètres, et il doit intervenir. On peut continuer à progresser dans ces domaines… et arrêter de faire des erreurs aussi stupides".

"C’est le moment idéal pour mettre un terme à ce genre de choses. Nous savons ce que Vinicius nous a dit. Cela s’est produit à maintes reprises dans le football, et nous devons y mettre un terme immédiatement. Il appartient à l’UEFA de décider de la suite, mais c’est un moment crucial pour le football. Il faut que les instances fassent quelque chose", poursuit Courtois.


Le Diable Rouge a également évoqué la réaction de José Mourinho. Son ancien entraîneur a défendu Gianluca Prestianni en déclarant que Vinicius mettait aussi le feu aux poudres par ses célébrations provocatrices : "Mourinho est Mourinho, et un entraîneur défend toujours son club. Mais je trouve gênant que la célébration de Vinicius soit utilisée contre lui. C'est arrivé, et il faut passer à autre chose. Mais on ne peut pas justifier un acte présumé raciste sur la base de la célébration d'un joueur".

Suis Real Madrid - SL Benfica en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (25/02).

Champions League
SL Benfica
Real Madrid

