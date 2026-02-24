🎥 Quelle pêche ! Un ancien de l'Union signe l'un des plus beaux buts de sa carrière au Qatar

🎥 Quelle pêche ! Un ancien de l'Union signe l'un des plus beaux buts de sa carrière au Qatar
Deviens fan de Union SG! 330

A 32 ans, Faïz Selemani évolue désormais au Qatar. Et il n'a rien perdu de sa qualité de frappe, que du contraire.

En Pro League, Faïz Selemani avait donné le tournis à plus d'un défenseur. Après s'être révélé en D1B sous les couleurs de l'Union Saint-Gilloise, le Comorien avait signé du côté de Courtrai après plusieurs semaines de tractations avec la direction unioniste.

Avec les Kerels, il avait confirmé, se voyant même cité dans plusieurs clubs de haut de tableau, surtout après sa saison 2021/2022 à 13 buts et 6 assists. Mais cela ne s'était pas concrétisé, Courtrai l'avait finalement vendu à Al-Hazem pour 1,50 million d'euros.

De l'Arabie Saoudite au Qatar

Selemani a également transité par Al-Riyadh. L'été dernier, il a rejoint le Qatar SC, coaché par Tintin Marquez, ancien entraîneur d'Eupen et de Saint-Trond. Après avoir dû laisser partir son maître à jouer à la CAN avec les Comores, l'Espagnol peut de nouveau compter sur lui, et ça cela fait la différence.

Ce week-end, le Qatar SC était mené 2-0 sur la pelouse d'Al-Shahania. Mais les visiteurs ont complètement renversé la vapeur en deuxième mi-temps, avec notamment un but somptueux de Selemani dans la balance.


Lancé sur son côté gauche, le natif de Marseille est rentré dans le jeu et a décoché une frappe sensationelle dans la lucarne opposée (à retrouver à 5'15 dans la vidéo ci-dessous).

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Union SG

Plus de news

"Ils m'ont contacté" : l'entraîneur belge qui a un temps été envisagé par La Gantoise à la place de Rik De Mil

"Ils m'ont contacté" : l'entraîneur belge qui a un temps été envisagé par La Gantoise à la place de Rik De Mil

19:20
🎥 Buteur après deux minutes pour son nouveau club : des débuts de rêve pour un ancien du Standard !

🎥 Buteur après deux minutes pour son nouveau club : des débuts de rêve pour un ancien du Standard !

19:00
Aligner un faux neuf après avoir transféré un attaquant à quatre millions ? Les dessous du plan d'Anderlecht

Aligner un faux neuf après avoir transféré un attaquant à quatre millions ? Les dessous du plan d'Anderlecht

18:40
Les craintes de l'Union se confirment : le verdict tombe pour Promise David

Les craintes de l'Union se confirment : le verdict tombe pour Promise David

14:55
Un fameux soulagement pour Rik De Mil : le joueur le plus cher du noyau de Gand enfin de retour

Un fameux soulagement pour Rik De Mil : le joueur le plus cher du noyau de Gand enfin de retour

18:00
Al-Shabab marche sur des oeufs : Yannick Carrasco au coeur d'une petite affaire d'état en Arabie Saoudite !

Al-Shabab marche sur des oeufs : Yannick Carrasco au coeur d'une petite affaire d'état en Arabie Saoudite !

18:20
"Le meilleur avec qui j'ai jamais joué" : une véritable déclaration d'amour à Vanaken avant l'Atletico

"Le meilleur avec qui j'ai jamais joué" : une véritable déclaration d'amour à Vanaken avant l'Atletico

17:30
"Un comportement déplorable" : après Kompany, au tour de Thibaut Courtois de tacler l'UEFA et José Mourinho

"Un comportement déplorable" : après Kompany, au tour de Thibaut Courtois de tacler l'UEFA et José Mourinho

17:00
Anderlecht ferait mieux de ne pas traîner : le groupe a choisi qui il voulait comme entraîneur

Anderlecht ferait mieux de ne pas traîner : le groupe a choisi qui il voulait comme entraîneur

16:00
2
"Il fait peur aux adversaires" : Rafiki Saïd devrait être la première belle vente de l'ère Wilmots au Standard Analyse

"Il fait peur aux adversaires" : Rafiki Saïd devrait être la première belle vente de l'ère Wilmots au Standard

15:30
🎥 Inspiré par les Jeux Olympiques d'hiver ? Le jeu très dangereux d'un supporter de l'Antwerp au Parc Duden

🎥 Inspiré par les Jeux Olympiques d'hiver ? Le jeu très dangereux d'un supporter de l'Antwerp au Parc Duden

13:00
2
L'un des joueurs les plus fidèles de Pro League sur le départ ? "J'aurais déjà pu aller voir ailleurs mais..."

L'un des joueurs les plus fidèles de Pro League sur le départ ? "J'aurais déjà pu aller voir ailleurs mais..."

14:20
La CBAS a définitivement tranché : fin du suspense pour le match arrêté entre le Standard et l'Antwerp

La CBAS a définitivement tranché : fin du suspense pour le match arrêté entre le Standard et l'Antwerp

14:40
3
Charleroi floué par l'arbitrage ? Les explications de Jonathan Lardot font enrager les supporters

Charleroi floué par l'arbitrage ? Les explications de Jonathan Lardot font enrager les supporters

13:30
🎥 Les défenseurs ne savent plus où donner de la tête : Yannick Carrasco dans la forme de sa vie

🎥 Les défenseurs ne savent plus où donner de la tête : Yannick Carrasco dans la forme de sa vie

14:00
Une Pro League complètement folle : jamais les bilans n'ont été aussi faibles, et le suspense aussi intense

Une Pro League complètement folle : jamais les bilans n'ont été aussi faibles, et le suspense aussi intense

12:40
L'attaquant le plus courtisé de Pro League ? Tous les grands clubs pourraient avoir besoin de lui Analyse

L'attaquant le plus courtisé de Pro League ? Tous les grands clubs pourraient avoir besoin de lui

11:40
"Ça diminue" : Vincent Euvrard proche d'enregistrer un retour de blessure important au Standard

"Ça diminue" : Vincent Euvrard proche d'enregistrer un retour de blessure important au Standard

12:00
Aleksandar Stankovic se confie sur son avenir au Club de Bruges : "Tout le monde connaît ma situation"

Aleksandar Stankovic se confie sur son avenir au Club de Bruges : "Tout le monde connaît ma situation"

12:20
Le champion des penalties concédés, c'est Charleroi : un bilan qui coûte cher dans la course au top 6

Le champion des penalties concédés, c'est Charleroi : un bilan qui coûte cher dans la course au top 6

11:20
Redoutable quand il mène, faible quand il est mené : le Standard sait ce qu'il doit changer

Redoutable quand il mène, faible quand il est mené : le Standard sait ce qu'il doit changer

10:30
Il faudra un exploit : quelles sont les chances du Club de Bruges de se qualifier à l'Atlético de Madrid ?

Il faudra un exploit : quelles sont les chances du Club de Bruges de se qualifier à l'Atlético de Madrid ?

11:00
Troubles parmi les supporters de Genk après la défaite contre le Standard : "Un usage inapproprié"

Troubles parmi les supporters de Genk après la défaite contre le Standard : "Un usage inapproprié"

09:30
2
Le message d'Ivan Leko est clair : arrivé à Bruges l'été dernier, il peut déjà se trouver un nouveau club

Le message d'Ivan Leko est clair : arrivé à Bruges l'été dernier, il peut déjà se trouver un nouveau club

10:00
Deux clubs belges en Ligue des Champions en 2026-2027 ? C'est possible, et voici comment

Deux clubs belges en Ligue des Champions en 2026-2027 ? C'est possible, et voici comment

09:00
Anderlecht n'abandonne pas Alfred Schreuder : voici le nouveau plan de la direction des Mauves

Anderlecht n'abandonne pas Alfred Schreuder : voici le nouveau plan de la direction des Mauves

08:00
"Il se laisse tomber" : Jonathan Lardot clair à propos d'une phase de l'Union SG

"Il se laisse tomber" : Jonathan Lardot clair à propos d'une phase de l'Union SG

07:00
🎥 "Une performance exceptionnelle" : un Diable Rouge a impressionné la Premier League ce lundi soir

🎥 "Une performance exceptionnelle" : un Diable Rouge a impressionné la Premier League ce lundi soir

08:30
Croient-ils encore au top 6 ? Après Charleroi, Issame Charaï offre un cadeau à ses joueurs... qui refusent

Croient-ils encore au top 6 ? Après Charleroi, Issame Charaï offre un cadeau à ses joueurs... qui refusent

07:40
"Le Standard n'est pas capable d'enchaîner sauf une série négative" : Hein Vanhaezebrouck dézingue les Rouches

"Le Standard n'est pas capable d'enchaîner sauf une série négative" : Hein Vanhaezebrouck dézingue les Rouches

07:20
2
Joel Ordonez calme le jeu au sujet des transferts : "C'est pour ces matchs que nous travaillons dur"

Joel Ordonez calme le jeu au sujet des transferts : "C'est pour ces matchs que nous travaillons dur"

23:00
Bruges pourrait réactiver une ancienne piste pour se renforcer : "Il sera le successeur d'Ordonez"

Bruges pourrait réactiver une ancienne piste pour se renforcer : "Il sera le successeur d'Ordonez"

21:40
"On ne va tourner autour du pot" : un ex-Diable Rouge tient sa revanche mais n'en a pas encore terminé cette saison

"On ne va tourner autour du pot" : un ex-Diable Rouge tient sa revanche mais n'en a pas encore terminé cette saison

22:40
Ivan Leko et Bruges veulent surprendre l'Europe : "C'est un privilège mais on en veut toujours plus"

Ivan Leko et Bruges veulent surprendre l'Europe : "C'est un privilège mais on en veut toujours plus"

22:20
Le potentiel Entraîneur de l'année restera-t-il en Belgique ? "Pas surpris qu'un club étranger frappe à sa porte"

Le potentiel Entraîneur de l'année restera-t-il en Belgique ? "Pas surpris qu'un club étranger frappe à sa porte"

21:20
Deux Rouches au rendez-vous, Thorgan Hazard en MVP : voici notre onze du week-end

Deux Rouches au rendez-vous, Thorgan Hazard en MVP : voici notre onze du week-end

20:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 2-1 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved