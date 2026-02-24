🎥 Quelle pêche ! Un ancien de l'Union signe l'un des plus beaux buts de sa carrière au Qatar

A 32 ans, Faïz Selemani évolue désormais au Qatar. Et il n'a rien perdu de sa qualité de frappe, que du contraire.

En Pro League, Faïz Selemani avait donné le tournis à plus d'un défenseur. Après s'être révélé en D1B sous les couleurs de l'Union Saint-Gilloise, le Comorien avait signé du côté de Courtrai après plusieurs semaines de tractations avec la direction unioniste.

Avec les Kerels, il avait confirmé, se voyant même cité dans plusieurs clubs de haut de tableau, surtout après sa saison 2021/2022 à 13 buts et 6 assists. Mais cela ne s'était pas concrétisé, Courtrai l'avait finalement vendu à Al-Hazem pour 1,50 million d'euros.

De l'Arabie Saoudite au Qatar

Selemani a également transité par Al-Riyadh. L'été dernier, il a rejoint le Qatar SC, coaché par Tintin Marquez, ancien entraîneur d'Eupen et de Saint-Trond. Après avoir dû laisser partir son maître à jouer à la CAN avec les Comores, l'Espagnol peut de nouveau compter sur lui, et ça cela fait la différence.

Ce week-end, le Qatar SC était mené 2-0 sur la pelouse d'Al-Shahania. Mais les visiteurs ont complètement renversé la vapeur en deuxième mi-temps, avec notamment un but somptueux de Selemani dans la balance.



Lancé sur son côté gauche, le natif de Marseille est rentré dans le jeu et a décoché une frappe sensationelle dans la lucarne opposée (à retrouver à 5'15 dans la vidéo ci-dessous).