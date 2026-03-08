Tout droit vers le titre : le SK Beveren gagne le derby contre Lokeren

Tout droit vers le titre : le SK Beveren gagne le derby contre Lokeren
Pendant que le choc entre le Club de Bruges et Anderlecht attirait l'attention, Beveren s'est imposé dans le derby face à Lokeren.

Dimanche après-midi, le choc entre le Club de Bruges et Anderlecht était au programme, mais il y avait aussi du spectacle en Challenger Pro League. Le SK Beveren disputait le derby face à Lokeren.

Lennart Mertens a ouvert le score à la 18e minute dans ce Wasico. Il a propulsé le ballon au fond des filets sur un service de Margaritha. Le parcage des visiteurs a explosé de joie.

Les deux équipes ont eu des occasions, mais le ballon ne voulait plus rentrer. Mertens a doublé la mise sur penalty à la 69e minute après une faute de Dianganga sur Godeau. L'arbitre n'a pas hésité une seule seconde.

Beveren remporte le derby et fonce vers le titre

À dix minutes de la fin, Mabanza a réussi à réduire l'écart pour Lokeren. Le score en est resté là 1-2, permettant à Beveren de repartir avec la victoire dans ce derby.


Grâce à cette victoire, Beveren totalise 72 points, soit 17 de plus que son premier poursuivant, Courtrai. Déjà assuré de la montée, le club fait un grand pas de plus vers le titre de champion. Lokeren reste à la 9e place avec 33 points.

Commentaire
LIVE : Voici les compositions de Zulte Waregem - Standard (coup d'envoi à 18h30)

18:05
"Il n'a pas impressionné" : Ivan Leko critique la prestation de Nathan De Cat

18:00
"On mène deux fois et on ne tue pas le match" : Jérémy Taravel regrette l'occasion manquée à Bruges

17:30
Anderlecht méritait mieux qu'un partage ? Nathan De Cat frustré du résultat face au Club de Bruges

17:00
2
Timothy Castagne doit-il craindre pour son poste avec les Diables Rouges ?

16:40
🎥 "Rarement vu un jeune aussi fort depuis Kompany" : Nathan De Cat fait sensation sur les réseaux sociaux

16:00
2
L'effet Taravel ne s'estompe pas : Anderlecht a bien cru aller l'emporter à Bruges !

15:30
"I'll be back" : présent au Parc Duden, Promise David se livre sur son combat pour la fin de saison

15:00
🎥 Un invité surprise présent lors du choc entre le Club de Bruges et Anderlecht

15:20
Stijn Stijnen pousse à nouveau un coup de gueule contre l'organisation du championnat

14:00
"Oh mon Dieu" : Pep Guardiola n'en revient pas après cette action sur Jérémy Doku

14:40
Surprise en D1 ACFF : un ancien coéquipier d'Eden Hazard pourrait investir dans un club

14:20
Un Belge vit un conte de fées en FA Cup : "Notre mauvais terrain est une arme"

13:30
"Après ce qu'il a fait, quelqu'un comme Marc Overmars ne serait jamais nommé"

13:00
"Je ne peux pas le cacher" : Aleksandar Stankovic s'exprime sur son avenir à Bruges

12:00
"Onze petits garçons arrogants" : un Belge en colère après un match face aux jeunes du PSV

11:30
🎥 "On le voit clairement sur les images" : Christian Burgess méritait-il d'être exclu ?

11:00
3
"La saison commence vraiment pour eux" : un ex-Anderlechtois donne le ton du 'Topper'

10:40
Clap de fin à Namur : le club prend une grande décision en début de Play-Downs

10:20
"Dans l'intérêt du football belge" : le souhait d'une ancienne icône brugeoise à Anderlecht

10:00
Officiel : un Anderlechtois quitte le navire mauve et rejoint Edward Still à Watford

09:40
Plus le droit à l'erreur pour les Rouches, l'Essevee en danger : suivez Zulte - Standard en live (18h30)

09:00
🎥 La passe décisive est sublime : Jérémy Doku est prêt à défier le Real Madrid de Thibaut Courtois

09:20
Majeed Ashimeru retrouve le rythme et pourrait porter la RAAL jusqu'au maintien

08:20
🎥 Jets de projectiles et échauffourée en D1 ACFF : quand Loris Brogno titille les supporters de Virton

08:40
2
Adriano Bertaccini évoque les ambitions anderlechtoises et révèle son meilleur joueur de Pro League

08:00
Deux blessés supplémentaires à l'Union ? David Hubert fait le point

07:20
"Triste pour mes joueurs" : Felice Mazzu ne comprend pas la défaite d'OHL

07:40
La victoire, ou adieu le top 6 pour les Rouches : la composition probable du Standard à Zulte Waregem

07:00
Malines s'inspire d'Anderlecht pour viser le top six

06:40
"La surface, c'est mon salon" : Nicolo Tresoldi prévient Anderlecht avant le choc

06:20
Zeneli a délivré sa carte de visite, Guilherme donné le tournis à El Ouahdi : les notes de l'Union contre Genk

23:20
Le pot de ketchup est ouvert : Lucas Stassin enchaîne les buts avec Saint-Étienne

23:40
Malgré les menaces de faillite, le RWDM s'impose à l'Olympic Charleroi, le RSCA Futures accroché

22:22
Genk fait de la résistance mais ne vient pas gâcher la fête : l'Union renoue joliment avec la victoire

22:45
D1 ACFF : Mons impressionne à Virton, Meux assure et Tubize-Braine ralentit

23:00

