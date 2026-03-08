Tout droit vers le titre : le SK Beveren gagne le derby contre Lokeren

Pendant que le choc entre le Club de Bruges et Anderlecht attirait l'attention, Beveren s'est imposé dans le derby face à Lokeren.

Dimanche après-midi, le choc entre le Club de Bruges et Anderlecht était au programme, mais il y avait aussi du spectacle en Challenger Pro League. Le SK Beveren disputait le derby face à Lokeren.

Lennart Mertens a ouvert le score à la 18e minute dans ce Wasico. Il a propulsé le ballon au fond des filets sur un service de Margaritha. Le parcage des visiteurs a explosé de joie.

Les deux équipes ont eu des occasions, mais le ballon ne voulait plus rentrer. Mertens a doublé la mise sur penalty à la 69e minute après une faute de Dianganga sur Godeau. L'arbitre n'a pas hésité une seule seconde.

Beveren remporte le derby et fonce vers le titre

À dix minutes de la fin, Mabanza a réussi à réduire l'écart pour Lokeren. Le score en est resté là 1-2, permettant à Beveren de repartir avec la victoire dans ce derby.



Grâce à cette victoire, Beveren totalise 72 points, soit 17 de plus que son premier poursuivant, Courtrai. Déjà assuré de la montée, le club fait un grand pas de plus vers le titre de champion. Lokeren reste à la 9e place avec 33 points.