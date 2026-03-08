"I'll be back" : présent au Parc Duden, Promise David se livre sur son combat pour la fin de saison

Scott Crabbé depuis le Parc Duden
| Commentaire
"I'll be back" : présent au Parc Duden, Promise David se livre sur son combat pour la fin de saison
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Promise David était présent au Parc Duden, deux semaines après sa grave blessure à la hanche. Malgré l'épreuve lui faisant face, il n'a rien perdu de sa positivité.

Avec sa grande carcasse, son grand sourire et ses béquilles, il était difficile de passer à côté de Promise David dans les catacombes du Parc Duden. Alors qu'il n'a pas encore commencé sa rééducation, le Canadien tenait à être là pour humer l'atmosphère du stade et encourager les siens.

Son état ne lui ayant pas permis de se lâcher en dansant sur les basses émanant du vestiaire saint-gillois comme il le fait d'habitude, l'attaquant a vécu la soirée autrement. En acceptant avec un plaisir non surjoué de prendre des photos avec des enfants au bord du terrain, et en répondant à nos questions.

Touché mais pas coulé

"On m'avait demandé de rester chez moi au calme...alors me voilà. Plus sérieusement, j'avais vraiment besoin de venir. J'ai promis de ne pas brusquer mon corps, ma mère m'a conduit et j'ai pu profiter du match", nous explique-t-il.

"Comment je me sens ? Comme tout être humain se sentirait dans cette situation. Mais j'ai toujours gardé le sourire et ça ne va pas changer. Vous savez, c'est juste un moment difficile, ce n'est pas la fin. J'étais dans une très bonne phase, elle est terminée, mais cette phase fera également place à de nouveaux bons moments. C'est la première fois que je me blesse aussi gravement, j'espère bien que c'est aussi la dernière", poursuit Promise David.



Lire aussi… 🎥 "On le voit clairement sur les images" : Christian Burgess méritait-il d'être exclu ?

Il se souviendra longtemps de cette sortie sur civière il y a deux semaines : "Il m'a fallu 35 secondes pour faire le switch. D'abord, je voulais me relever, on poussait pour marquer, il fallait gagner pour rester en tête, je ne voulais pas perdre de temps. Mais j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Je ne savais pas encore à quel point ce serait grave, mais ça ne sentait pas bon. Quand je me suis révéillé le lendemain, je savais que je devrais me faire opérer".

Un duel qui semblait au départ anodin aura suffi à bouleverser son quotidien : "Ma semaine s'est résumée à beaucoup de sommeil, de nourriture et d'heures à regarder mes émissions favorites". Mais on l'a compris, rester à se morfondre n'est pas une option : "Je veux être de retour avant la fin de la saison, avant la fin des Playoffs. Ma rééducation va commencer la semaine prochaine".

On le sait, la capacité d'un joueur à se remettre d'une grave blessure dépend de la manière dont son corps réagit, mais aussi de son mental et de sa manière de faire face à la situation. A ce niveau-là, l'Union ne doit pas se faire trop de soucis pour son attaquant vedette. Alors qu'une fin de saison a été évoquée, Promise David veut tout faire pour encore rejouer et pouvoir disputer la Coupe du Monde co-organisée par son pays. Toute force de la nature qu'il semble être, il faudra maintenant tâcher de ne pas brûler les étapes.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Union SG

Plus de news

🎥 "On le voit clairement sur les images" : Christian Burgess méritait-il d'être exclu ? Réaction

🎥 "On le voit clairement sur les images" : Christian Burgess méritait-il d'être exclu ?

11:00
1
L'effet Taravel ne s'estompe pas : Anderlecht a bien cru aller l'emporter à Bruges !

L'effet Taravel ne s'estompe pas : Anderlecht a bien cru aller l'emporter à Bruges !

15:30
🎥 Un invité surprise présent lors du choc entre le Club de Bruges et Anderlecht

🎥 Un invité surprise présent lors du choc entre le Club de Bruges et Anderlecht

15:20
Deux blessés supplémentaires à l'Union ? David Hubert fait le point Réaction

Deux blessés supplémentaires à l'Union ? David Hubert fait le point

07:20
Zeneli a délivré sa carte de visite, Guilherme donné le tournis à El Ouahdi : les notes de l'Union contre Genk Analyse

Zeneli a délivré sa carte de visite, Guilherme donné le tournis à El Ouahdi : les notes de l'Union contre Genk

23:20
"Oh mon Dieu" : Pep Guardiola n'en revient pas après cette action sur Jérémy Doku

"Oh mon Dieu" : Pep Guardiola n'en revient pas après cette action sur Jérémy Doku

14:40
Surprise en D1 ACFF : un ancien coéquipier d'Eden Hazard pourrait investir dans un club

Surprise en D1 ACFF : un ancien coéquipier d'Eden Hazard pourrait investir dans un club

14:20
Genk fait de la résistance mais ne vient pas gâcher la fête : l'Union renoue joliment avec la victoire

Genk fait de la résistance mais ne vient pas gâcher la fête : l'Union renoue joliment avec la victoire

22:45
Stijn Stijnen pousse à nouveau un coup de gueule contre l'organisation du championnat

Stijn Stijnen pousse à nouveau un coup de gueule contre l'organisation du championnat

14:00
"Après ce qu'il a fait, quelqu'un comme Marc Overmars ne serait jamais nommé"

"Après ce qu'il a fait, quelqu'un comme Marc Overmars ne serait jamais nommé"

13:00
Un Belge vit un conte de fées en FA Cup : "Notre mauvais terrain est une arme"

Un Belge vit un conte de fées en FA Cup : "Notre mauvais terrain est une arme"

13:30
"Je ne peux pas le cacher" : Aleksandar Stankovic s'exprime sur son avenir à Bruges

"Je ne peux pas le cacher" : Aleksandar Stankovic s'exprime sur son avenir à Bruges

12:00
"Onze petits garçons arrogants" : un Belge en colère après un match face aux jeunes du PSV

"Onze petits garçons arrogants" : un Belge en colère après un match face aux jeunes du PSV

11:30
"La saison commence vraiment pour eux" : un ex-Anderlechtois donne le ton du 'Topper'

"La saison commence vraiment pour eux" : un ex-Anderlechtois donne le ton du 'Topper'

10:40
"Dans l'intérêt du football belge" : le souhait d'une ancienne icône brugeoise à Anderlecht

"Dans l'intérêt du football belge" : le souhait d'une ancienne icône brugeoise à Anderlecht

10:00
Clap de fin à Namur : le club prend une grande décision en début de Play-Downs

Clap de fin à Namur : le club prend une grande décision en début de Play-Downs

10:20
Plus le droit à l'erreur pour les Rouches, l'Essevee en danger : suivez Zulte - Standard en live (18h30)

Plus le droit à l'erreur pour les Rouches, l'Essevee en danger : suivez Zulte - Standard en live (18h30)

09:00
Officiel : un Anderlechtois quitte le navire mauve et rejoint Edward Still à Watford

Officiel : un Anderlechtois quitte le navire mauve et rejoint Edward Still à Watford

09:40
Majeed Ashimeru retrouve le rythme et pourrait porter la RAAL jusqu'au maintien

Majeed Ashimeru retrouve le rythme et pourrait porter la RAAL jusqu'au maintien

08:20
🎥 La passe décisive est sublime : Jérémy Doku est prêt à défier le Real Madrid de Thibaut Courtois

🎥 La passe décisive est sublime : Jérémy Doku est prêt à défier le Real Madrid de Thibaut Courtois

09:20
Adriano Bertaccini évoque les ambitions anderlechtoises et révèle son meilleur joueur de Pro League

Adriano Bertaccini évoque les ambitions anderlechtoises et révèle son meilleur joueur de Pro League

08:00
🎥 Jets de projectiles et échauffourée en D1 ACFF : quand Loris Brogno titille les supporters de Virton

🎥 Jets de projectiles et échauffourée en D1 ACFF : quand Loris Brogno titille les supporters de Virton

08:40
2
"Triste pour mes joueurs" : Felice Mazzu ne comprend pas la défaite d'OHL

"Triste pour mes joueurs" : Felice Mazzu ne comprend pas la défaite d'OHL

07:40
La victoire, ou adieu le top 6 pour les Rouches : la composition probable du Standard à Zulte Waregem

La victoire, ou adieu le top 6 pour les Rouches : la composition probable du Standard à Zulte Waregem

07:00
Malines s'inspire d'Anderlecht pour viser le top six

Malines s'inspire d'Anderlecht pour viser le top six

06:40
"La surface, c'est mon salon" : Nicolo Tresoldi prévient Anderlecht avant le choc

"La surface, c'est mon salon" : Nicolo Tresoldi prévient Anderlecht avant le choc

06:20
Le pot de ketchup est ouvert : Lucas Stassin enchaîne les buts avec Saint-Étienne

Le pot de ketchup est ouvert : Lucas Stassin enchaîne les buts avec Saint-Étienne

23:40
D1 ACFF : Mons impressionne à Virton, Meux assure et Tubize-Braine ralentit

D1 ACFF : Mons impressionne à Virton, Meux assure et Tubize-Braine ralentit

23:00
"Après quatre défaites de suite..." : Hans Cornelis fait un constat inquiétant sur Charleroi

"Après quatre défaites de suite..." : Hans Cornelis fait un constat inquiétant sur Charleroi

22:00
1
Malgré les menaces de faillite, le RWDM s'impose à l'Olympic Charleroi, le RSCA Futures accroché

Malgré les menaces de faillite, le RWDM s'impose à l'Olympic Charleroi, le RSCA Futures accroché

22:22
Une ancienne figure d'Anderlecht estime que le Club de Bruges doit être champion

Une ancienne figure d'Anderlecht estime que le Club de Bruges doit être champion

21:20
3
"On a l'impression qu'il n'a jamais été absent" : Antonio Conte choqué par le retour de Kevin De Bruyne

"On a l'impression qu'il n'a jamais été absent" : Antonio Conte choqué par le retour de Kevin De Bruyne

21:40
Le plus gros flop du Club de Bruges retrouve des couleurs dans un club de Ligue 1

Le plus gros flop du Club de Bruges retrouve des couleurs dans un club de Ligue 1

21:00
Hubert sans ses buteurs, Hayen sans son capitaine : les compos probables d'Union - Genk

Hubert sans ses buteurs, Hayen sans son capitaine : les compos probables d'Union - Genk

07/03
Adieu le top six ? Charleroi cale au pire moment contre la lanterne rouge Dender

Adieu le top six ? Charleroi cale au pire moment contre la lanterne rouge Dender

20:30
4
Encore absent de la sélection : parti de Bruges pour 20 millions, il est aujourd'hui en chute libre à 23 ans

Encore absent de la sélection : parti de Bruges pour 20 millions, il est aujourd'hui en chute libre à 23 ans

20:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 16:00 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Standard Standard
STVV STVV 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved