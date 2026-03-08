"I'll be back" : présent au Parc Duden, Promise David se livre sur son combat pour la fin de saison

Promise David était présent au Parc Duden, deux semaines après sa grave blessure à la hanche. Malgré l'épreuve lui faisant face, il n'a rien perdu de sa positivité.

Avec sa grande carcasse, son grand sourire et ses béquilles, il était difficile de passer à côté de Promise David dans les catacombes du Parc Duden. Alors qu'il n'a pas encore commencé sa rééducation, le Canadien tenait à être là pour humer l'atmosphère du stade et encourager les siens.

Son état ne lui ayant pas permis de se lâcher en dansant sur les basses émanant du vestiaire saint-gillois comme il le fait d'habitude, l'attaquant a vécu la soirée autrement. En acceptant avec un plaisir non surjoué de prendre des photos avec des enfants au bord du terrain, et en répondant à nos questions.

Touché mais pas coulé

"On m'avait demandé de rester chez moi au calme...alors me voilà. Plus sérieusement, j'avais vraiment besoin de venir. J'ai promis de ne pas brusquer mon corps, ma mère m'a conduit et j'ai pu profiter du match", nous explique-t-il.

"Comment je me sens ? Comme tout être humain se sentirait dans cette situation. Mais j'ai toujours gardé le sourire et ça ne va pas changer. Vous savez, c'est juste un moment difficile, ce n'est pas la fin. J'étais dans une très bonne phase, elle est terminée, mais cette phase fera également place à de nouveaux bons moments. C'est la première fois que je me blesse aussi gravement, j'espère bien que c'est aussi la dernière", poursuit Promise David.





Il se souviendra longtemps de cette sortie sur civière il y a deux semaines : "Il m'a fallu 35 secondes pour faire le switch. D'abord, je voulais me relever, on poussait pour marquer, il fallait gagner pour rester en tête, je ne voulais pas perdre de temps. Mais j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Je ne savais pas encore à quel point ce serait grave, mais ça ne sentait pas bon. Quand je me suis révéillé le lendemain, je savais que je devrais me faire opérer".

Un duel qui semblait au départ anodin aura suffi à bouleverser son quotidien : "Ma semaine s'est résumée à beaucoup de sommeil, de nourriture et d'heures à regarder mes émissions favorites". Mais on l'a compris, rester à se morfondre n'est pas une option : "Je veux être de retour avant la fin de la saison, avant la fin des Playoffs. Ma rééducation va commencer la semaine prochaine".

On le sait, la capacité d'un joueur à se remettre d'une grave blessure dépend de la manière dont son corps réagit, mais aussi de son mental et de sa manière de faire face à la situation. A ce niveau-là, l'Union ne doit pas se faire trop de soucis pour son attaquant vedette. Alors qu'une fin de saison a été évoquée, Promise David veut tout faire pour encore rejouer et pouvoir disputer la Coupe du Monde co-organisée par son pays. Toute force de la nature qu'il semble être, il faudra maintenant tâcher de ne pas brûler les étapes.