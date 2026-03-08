🎥 Un invité surprise présent lors du choc entre le Club de Bruges et Anderlecht

Le Club de Bruges et Anderlecht ont offert du spectacle au stade Jan Breydel. Le score était de 1-1 à la pause.

Le Club de Bruges et Anderlecht se retrouvaient ce dimanche après-midi pour le grand choc du championnat au stade Jan Breydel. Le duel entre les Mauves et les Blauw en Zwart est synonyme de spectacle, et cette édition n'a pas fait exception.

Le score était de 1-1 à la pause. Anderlecht a ouvert le score grâce à une superbe finition de Nathan De Cat, avant qu'Aleksandar Stankovic ne remette les deux équipes à égalité.

Le spectacle avait commencé bien avant le coup d'envoi. Les supporters brugeois ont marqué le coup avec un tifo impressionnant recouvrant l'ensemble des tribunes du stade.

Une ancienne connaissance de retour à Bruges

Un invité surprise a fait son apparition sur la pelouse : Eder Balanta. L'ancien milieu de terrain du Club a donné le coup d'envoi fictif de la rencontre et a reçu un accueil particulièrement chaleureux de la part de ses anciens supporters.

👋 | Éder Balanta trapt #CLUAND op gang! 🇨🇴😄



Il avait pris le temps de saluer tous les joueurs brugeois dans les couloirs du stade. Au total, Balanta a porté le maillot du Club à 144 reprises. Actuellement, il se retrouve sans club après la fin de son aventure au CD América.