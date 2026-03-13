"Si j'avais écouté les gens, je serais mort" : Adnan Januzaj veut réussir un nouveau come-back

Adnan Januzaj vit une période très difficile au FC Séville. Victime de blessures à répétition, il veut cependant rendre un maximum au club andalou en cette fin de saison.

Adnan Januzaj (31 ans) évolue au FC Séville depuis 2022 mais l'été dernier, son avenir était remis en question. Il est pourtant resté en Andalousie, après une saison très compliquée et perturbée par les blessures. Le Diable Rouge a toutefois accepté une grosse baisse de salaire, afin de rendre au club sa confiance.

Cette saison ne s'est pas mieux passée, au contraire : de nouvelles blessures et un faible temps de jeu portent son bilan à 12 apparitions en Liga jusqu'à présent, pour aucun but ni passe décisive. Mais Januzaj ne baisse pas les bras. "Je me sens très bien et c'est la meilleure chose pour un joueur, se sentir physiquement fort", déclare-t-il sur le site officiel du FC Séville.

Januzaj "serait mort" s'il avait écouté les gens

"Je me sens très bien ici à Séville, avec le soutien des gens avec qui je travaille. Cette année, j'essaie de performer à mon meilleur niveau et d'offrir au club ce que je n'ai pas pu donner lors des années précédentes", continue Januzaj.

"Je voulais jouer à mon meilleur niveau ici, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. J'essaie de rendre au club l'affection qu'il m'a donné". Bien peu misaient encore sur l'ex-Mancunien après ses années de galère, mais Januzaj n'est pas étranger aux come-backs miraculeux.

Adnan Januzaj veut aider le FC Séville à se maintenir

"Je serais mort si je prêtais attention à l'avis de tout le monde. Dans le football, les choses changent vite. Mon style a toujours été le même depuis que je suis jeune - j'ai une technique naturelle qui fait que parfois, j'ai l'air relax sur le terrain, mais j'ai toujours été impliqué", assure l'international belge (15 caps, un but). "Maintenant, je me sens très bien, et dans les derniers matchs, j'ai amené plus".





Januzaj espère donc maintenant pouvoir enchaîner, et le FC Séville en a bien besoin. "Il reste 11 matchs et je donnerai mon maximum pour aider l'équipe à se maintenir, tant que les blessures ne m'arrêtent pas", conclut-il. Séville est actuellement 14e de Liga, 6 points au-dessus de la zone rouge.