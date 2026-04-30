"Je n'avais jamais ressenti une telle ambiance" : Gustav Mortensen revient sur ses premiers pas au Standard

Dans un entretien avec la cellule communication du Standard, Gustav Mortensen ne s'est pas vraiment exprimé sur les derniers matchs des Rouches et les Europe Play-Offs, mais bien sur son ressenti après ses quinze premiers matchs comme titulaire avec les Rouches.

Ce ne sont pas vraiment les récents résultats et la situation en Europe Play-Offs que Gustav Mortensen a abordés dans son entretien avec l'équipe communication du Standard, vingt jours après sa première grande interview en Belgique.

Arrivé de Lyngby, en D2 danoise, dans le courant du mois de janvier, le latéral gauche est principalement revenu sur ses premiers pas en bord de Meuse, et son intégration chez les Rouches.

"Je pense que c'est un club immense, et c'est aussi pourquoi, quand j'ai entendu l'intérêt pour la première fois, je me suis dit que je devais y aller. J'ai aussi vu la culture incroyable des supporters du club et je connaissais un peu l'histoire. J'avais plusieurs options, mais quand j'ai entendu parler du Standard, c'était très clair pour moi."

Gustav Mortensen cherche à améliorer sa qualité de centre

Le joueur de 22 ans a ensuite été invité à se décrire. "Je dirais que je suis un joueur dynamique, qui donne tout sur le terrain. J'aime courir, c'est probablement ma plus grande qualité, et je peux monter et descendre le long de la ligne et adresser des centres. Je suis un joueur qui joue avec mon cœur."

Et à donner le point qu'il doit majoritairement travailler aujourd'hui. "Je pense que je dois améliorer mes centres. Je veux obtenir des passes décisives, car j'ai eu beaucoup de temps de jeu, donc je dois maintenant avoir plus d'impact dans les situations qui comptent vraiment sur le terrain."





Ici, le jeu va beaucoup d'un rectangle à l'autre, ce qui est une bonne chose pour moi"

Sur la pelouse pendant 90 minutes lors des quinze derniers matchs consécutifs, à l'exception du dernier déplacement à Charleroi où il a quitté la pelouse à la 87e minute, Gustav Mortensen a pu se faire une bonne idée du niveau de la Jupiler Pro League et de ses spécificités, bien différentes de la D2 danoise.

"C'est un super championnat. Il y a beaucoup de bonnes équipes et de bons joueurs. Il y a beaucoup de qualité dans le championnat, c'est un peu différent du Danemark où c'est plutôt très fort tactiquement. Ici, ça joue davantage d'un rectangle à l'autre, et je pense que c'est une bonne chose pour moi."

Casper Nielsen, un allié de taille pour Gustav Mortensen

Gustav Mortensen s'est aussi exprimé sur les bienfaits d'avoir un compatriote, Casper Nielsen, dans le groupe. "Il était le premier à venir me parler. Depuis, on a beaucoup discuté. Je parle bien sûr avec les autres, mais c'est plus facile de le faire avec Casper, qui est aussi Danois. Cela aide beaucoup de pouvoir lui demander des informations quand j'en ai besoin. C'est bien d'avoir un compatriote danois ici."

Avant de revenir sur ce qu'il a ressenti lors de son deuxième match à domicile et son premier Clasico, contre le Sporting d'Anderlecht (victoire 2-0). "Je me souviens que l'un de mes premiers matchs était contre Anderlecht, et je n'avais jamais ressenti une telle ambiance. Pour moi, nous avons le meilleur stade du championnat. Et quand les supporters sont là, ils nous donnent énormément. C'est un plaisir pour moi de jouer dans ce stade."

Gustav Mortensen est donc un jeune homme conquis par le Standard, qui avait montré de très belles choses lors de ses premières prestations, avant de quelque peu rentrer dans le rang. À lui de retrouver le rythme pour permettre aux Rouches de se battre jusqu'au bout pour la septième place... en augmentant son nombre de passes décisives, par exemple.