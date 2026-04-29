Jean Kindermans est toujours bien actif à l'Antwerp : un grand talent y signe son premier contrat pro

Alors que les supporters du RSC Anderlecht attendent - ou rêvent de - son retour avec impatience, Jean Kindermans est toujours bel et bien le directeur du centre de formation de l'Antwerp. Et une pépite de 15 ans vient d'y signer son premier contrat professionnel.

C'est l'un des dossiers qu'on imaginait prioritaires sur le bureau de Michael Verschueren après son arrivée à la présidence du RSC Anderlecht : le retour de Jean Kindermans à Neerpede. Parti en janvier 2024 à la suite d'un conflit avec Wouter Vandenhaute, Kindermans était l'un des symboles de la formation à l'anderlechtoise, et il a dans la foulée rejoint l'Antwerp.

Le Great Old veut en effet mettre l'accent sur sa propre formation et sortir de jeunes talents, dont la plus-value peut aider le club à sortir la tête de l'eau vis-à-vis des soucis financiers de Paul Gheysens, son propriétaire. La réussite de garçons comme Xander Dierckx, Youssef Hamdaoui et avant eux Zeno Vanden Bosch ou encore Arthur Vermeeren s'inscrit dans cette optique.

Le capitaine des U15 de l'Antwerp passe pro

L'incertitude règne à l'Antwerp, et le départ du CEO Sven Jaecques se précise, mais du côté de Kindermans, rien ne bouge de manière concrète, et l'ex-Mauve est encore sous contrat jusqu'en 2029. En attendant, il continue donc son travail de fond.

Ainsi, l'Antwerp vient d'annoncer la signature d'un premier contrat professionnel pour le capitaine de ses U15, le tout jeune Lucas Rombouts, le jour de ses 15 ans. "L'un des plus beaux jours de ma vie", déclare ce dernier sur le site officiel du Matricule 1. Jean Kindermans lui-même a commenté cette signature.



"Lucas est un top talent absolu avec une excellente patte gauche, de l'intelligence de jeu et une technique au-dessus de la moyenne", assure le patron de la formation anversoise. "Il peut décider d'un match avec un dribble, une passe ou un tir".