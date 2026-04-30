Le stade de Sclessin proche d'accueillir une nation qualifiée pour la Coupe du monde en match amical

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Le stade de Sclessin proche d'accueillir une nation qualifiée pour la Coupe du monde en match amical
Photo: © photonews

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Le stade de Sclessin pourrait accueillir un match amical entre la RD Congo et le Danemark le 3 juin prochain. Il ne manquerait plus que l'accord du bourgmestre Willy Demeyer pour officialiser cette nouvelle.

Le 18 novembre 2025, le stade de Sclessin accueillait la rencontre entre la Belgique et le Liechtenstein dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Un Mondial qui ne se déroulera évidemment pas sur le sol belge, mais américain. Mais un Mondial pour lequel une nation qualifiée devrait en affronter une autre qui ne l'est pas, en bord de Meuse, dans le cadre d'un match amical.

C'est ce qu'affirment nos confrères de La Dernière Heure et L'Avenir, qui écrivent ce jeudi qu'il ne reste plus qu'à obtenir l'aval du bourgmestre Willy Demeyer pour organiser la rencontre entre la République démocratique du Congo et le Danemark à Sclessin, le mercredi 3 juin.

République démocratique du Congo - Danemark à Sclessin ? Il ne manque plus qu'un feu vert

La rencontre rassemblerait une flopée de joueurs passés ou encore dans notre championnat de Belgique, à l'image de Matthieu Epolo, Joris Kayembe et Edo Kayembe, Chancel Mbemba, Rocky Bushiri, Noah Sadiki, Ngal-Ayel Mukau ou encore Théo Bongonda d'un côté, et Joakim Maehle, Anders Dreyer, peut-être Kasper Schmeichel ou encore Brian Riemer, toujours en poste malgré les récentes rumeurs de licenciement, de l'autre.


Des rumeurs intensifiées après l'élimination du Danemark en finale du barrage d'accession à la Coupe du monde, sur le sol tchèque. Après avoir battu la Macédoine du Nord au tour précédent, les Danois avaient été éliminés aux tirs au but face à la 41e nation mondiale. De son côté, la RDC affrontera le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan lors de la phase de poules du Mondial.

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