Qui dirigera Anderlecht-Bruges et Antwerp-Standard ? Voici les arbitres de la 6e journée de Playoffs

La 6e journée de Champions, Europe et Relegation Playoffs approche. Les référés de cette journée à venir ont été désignés.

Nous sommes à mi-chemin dans cette phase finale de championnat : après 5 journées de Champions Playoffs, il en reste donc 5 à disputer, tandis que la lutte fait rage en Europe Playoffs pour déterminer qui tentera d'aller checher un ultime ticket européen.

En Relegation Playoffs, par contre, le verdict est déjà tombé : c'est le FCV Dender qui affrontera le vainqueur des playoffs de Challenger Pro League entre le Beerschot et Lommel, les autres équipes étant donc sauvées.

Nicolas Laforge arbitre du topper entre Anderlecht et Bruges

Deux chocs sont au programme en Champions Playoffs : Saint-Trond reçoit l'Union Saint-Gilloise, un match qui sera arbitré par Jan Boterberg ce samedi à 20h45. Le lendemain, le topper entre Anderlecht et Bruges aura lieu à 18h30 et sera dirigé par Nicolas Laforge.

L'autre match des Champions Playoffs, entre deux équipes qui tenteront de profiter d'un faux pas du RSCA pour revenir sur la quatrième place (Malines et La Gantoise) sera arbitré par Simon Bourdeau'dhui.

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En Europe Playoffs, le choc entre le Sporting Charleroi et le KRC Genk prévu samedi soir (18h30) sera arbitré par Lawrence Visser, tandis que le match entre l'Antwerp et le Standard sera arbitré par Jasper Vergoote.