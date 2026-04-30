Fidèles depuis 2011 : l'Union belge prolonge son accord avec un partenaire précieux jusqu'en 2030

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Fidèles depuis 2011 : l'Union belge prolonge son accord avec un partenaire précieux jusqu'en 2030
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PwC Belgique et l'Union belge ont annoncé la prolongation de leur accord de partenariat jusqu'en 2030. PwC Belgique soutient le football belge depuis 2011.

C'est par voie de communiqué que l'Union belge a appris la nouvelle, ce jeudi. "En tant que partenaire officiel des Diables Rouges et des Red Flames, PwC continuera à soutenir le football belge pendant quatre années supplémentaires. Cette collaboration renouvelée témoigne d’un engagement commun en faveur du développement des talents, de la promotion de l’inclusion et du renforcement des liens entre les personnes et les communautés grâce au pouvoir du football."

"Depuis 2011, PwC Belgique accompagne l’URBSFA, offrant des expériences uniques à ses collaborateurs et clients. Entreprise axée sur l’humain, PwC accorde une importance particulière au lien social, tout en évoluant dans un environnement de plus en plus façonné par les avancées technologiques telles que l’intelligence artificielle."

"Dans le cadre de ce nouvel accord, le partenariat verra la mise en œuvre d’initiatives élargies. Parmi celles-ci, la "Flames Student Night" vise à attirer de nouveaux talents vers le prestataire de services professionnels PwC Belgique."

Partenaire depuis 2011, PwC Belgique soutiendra le football belge jusqu'en 2030

"Les participants auront l’opportunité de vivre l’excitation du jeu tout en observant l’inclusion en action. Un accent particulier sera également mis sur les équipes U21, afin de préparer l’avenir et de refléter l’engagement de PwC à former les leaders de demain à partir des profils juniors d’aujourd’hui."

Un communiqué dans lequel Patrick Boone, président de PwC Belgique, s'est exprimé. "Se rassembler autour du même drapeau est un moteur important de réussite – tant pour nous chez PwC que pour l’URBSFA. C’est l’une des raisons pour lesquelles notre partenariat avec l’URBSFA est si naturel et dégage la bonne énergie."

"De plus, nous partageons la même ambition : permettre à chaque talent d’atteindre son plein potentiel. Pouvoir soutenir les nombreux talents des Diables Rouges et des Red Flames tout en inspirant nos collaborateurs et clients est une alliance gagnante", conclut le communiqué de l'Union belge.

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