Breaking : la FIFA veut introduire une nouvelle règle qui pourrait être très positive pour les clubs belges

Breaking : la FIFA veut introduire une nouvelle règle qui pourrait être très positive pour les clubs belges

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Le football mondial pourrait prochainement connaître une évolution importante. La FIFA envisage en effet d'imposer aux clubs la présence permanente, sur le terrain, d'au moins un joueur de moins de 20 ou 21 ans formé au club.

À première vue, cette règle semble simple, mais elle pourrait entraîner des conséquences importantes. Concrètement, cela implique que les entraîneurs devront, à chaque match et en permanence, intégrer un jeune joueur formé au club sur le terrain. Si celui-ci est seul et est remplacé, cela doit être par un autre joueur "homegrown".

Un impact majeur pour les clubs axés sur les transferts

L’objectif de cette mesure est clair : offrir davantage d’opportunités aux jeunes issus des académies. Des règles concernant les "homegrown players" existent déjà, mais elles se limitent à la composition des effectifs et n’imposent pas leur utilisation effective en match.

Avec ce nouveau règlement envisagé par la FIFA, la situation changerait radicalement. Les clubs qui privilégient les recrutements coûteux et les joueurs expérimentés devraient adapter leur approche. Les conséquences ne concerneraient pas uniquement le mercato, mais également les choix de remplacement et les décisions tactiques en cours de match.

Les clubs belges peu impactés

En Belgique, cette éventuelle réforme pourrait toutefois poser moins de difficultés. Contrairement à plusieurs grands championnats, les clubs belges intègrent traditionnellement de nombreux jeunes issus de leur formation dans le onze de départ. Des équipes comme Anderlecht, Genk ou encore le Club de Bruges s’appuient depuis longtemps sur leurs académies et n’hésitent pas à lancer des talents. D’autres clubs, comme le Standard ou Charleroi, doivent davantage le faire par nécessité que par choix.

De ce fait, les formations belges sont déjà largement habituées à ce type de logique. Là où certains clubs étrangers pourraient rencontrer des difficultés à aligner un joueur U21 adapté, cela fait partie du fonctionnement courant en Belgique. Cela pourrait même représenter un avantage sur la scène européenne.

Lire aussi… Joli coup à Neerpede : Anderlecht chipe l'un des grands talents du Club de Bruges

Cette approche correspond également à la philosophie de nombreux clubs belges : former des talents avant de les transférer. Davantage de temps de jeu pour les jeunes se traduit mécaniquement par une hausse de leur valeur marchande et un intérêt accru à l’international.

Les prochains mois permettront de savoir si la FIFA valide réellement cette proposition. Si elle venait à être adoptée, la Belgique pourrait figurer parmi les principaux bénéficiaires grâce à son orientation marquée vers la formation des jeunes.

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