La relève est assurée : un jeune Diable Rouge, meilleur U23 du monde à son poste ?

D'après l'Observatoire du football CIES, Mike Penders est actuellement le jeune gardien de but le plus cher du monde. Dans leur dernier rapport, le portier belge domine le classement des moins de 23 ans avec une valeur marchande estimée à pas moins de 47 millions d'euros.

Sous contrat avec Chelsea et prêté à Strasbourg jusqu'à la fin de la saison, Mike Penders domine nettement le classement des gardiens U23 à la plus forte valeur marchande à travers le globe.

Estimé à 47 millions d'euros par l'Observatoire du Sport CIES, l'ancien gardien du Racing Genk devance Jonas Urbig (Bayern Munich) et Robin Risser (Lens), évalués respectivement à 41 et 35 millions d'euros.

Révélé comme l'un des gardiens les plus talentueux de sa génération dès ses débuts dans le Limbourg, Mike Penders avait été acquis très tôt par Chelsea, qui croyait en son talent et déboursé 20 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Mike Penders, gardien U23 le plus cher du Monde

Auteur de 12 clean sheets en 46 rencontres toutes compétitions confondues du côté de Strasbourg, Mike Penders est un grand artisan de la huitième place des Alsaciens en Ligue 1, et de leur parcours européen qui se poursuit en demi-finale de la Conference League.

Le 30 juin prochain, Mike Penders fera son retour à Londres, à la fin de son prêt. Selon plusieurs bruits de couloir en Angleterre, Chelsea aimerait lui offrir le poste de gardien titulaire la saison prochaine, où il croiserait alors la route de Senne Lammens, actif de son côté entre les perches de Manchester United.



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