L'Union belge satisfaite après la décision de la FIFA : "Une ambition plus large de réinvestir"

Dans un communiqué, l'Union belge a réagi avec satisfaction à la décision de la FIFA d'augmenter les dotations pour les fédérations participantes à la Coupe du monde 2026.

Ce mardi à Vancouver, la FIFA a acté une hausse de 15 % des dotations destinées aux sélections qui prendront part à la Coupe du monde 2026. Une annonce favorable pour l’Union belge, qui dépend notamment des grandes compétitions et des performances qui y sont réalisées afin de soutenir son équilibre financier.

C’est par voie de communiqué que la Fédération a réagi à cette décision, ce mercredi. "L’Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association (URBSFA) salue la décision du Conseil de la FIFA d’augmenter de manière significative la distribution financière destinée aux associations membres participantes à la Coupe du Monde de la FIFA 2026."

"Cette décision s’inscrit dans l’ambition plus large de la FIFA de réinvestir, grâce au succès commercial du tournoi, des ressources supplémentaires dans le football international et de mieux prendre en compte les défis logistiques et financiers réels auxquels les fédérations sont aujourd’hui confrontées", poursuit le communiqué.

L’Union belge se réjouit de l’augmentation des dotations promise par la FIFA

"Cette hausse comprend notamment une augmentation de l’allocation de préparation, une revalorisation de la prime de qualification ainsi que des contributions supplémentaires destinées à couvrir les coûts de délégation et d’organisation inhérents à un tournoi d’une telle ampleur, organisé dans plusieurs pays et villes hôtes", précise encore la Fédération, dont la présidente Pascale Van Damme s’est également exprimée.

"La forte coopération et la vision partagée avec la FIFA renforcent notre ambition commune d’élever le football international à un niveau supérieur. En libérant des moyens et un soutien supplémentaires pour la Coupe du Monde 2026, la FIFA démontre qu’elle est à l’écoute des défis logistiques et financiers auxquels les fédérations sont confrontées aujourd’hui. Ces interventions offrent aux fédérations la capacité nécessaire pour continuer à investir dans le développement sportif, la formation des talents et l’impact sociétal, de manière responsable et tournée vers l’avenir."





Enfin, l’Union belge indique que ces moyens additionnels permettront de poursuivre ses objectifs stratégiques, en accordant une attention constante aux performances sportives, à la responsabilité sociétale et au développement durable du football belge.