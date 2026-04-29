L'Union belge satisfaite après la décision de la FIFA : "Une ambition plus large de réinvestir"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
L'Union belge satisfaite après la décision de la FIFA : "Une ambition plus large de réinvestir"
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2630

Dans un communiqué, l'Union belge a réagi avec satisfaction à la décision de la FIFA d'augmenter les dotations pour les fédérations participantes à la Coupe du monde 2026.

Ce mardi à Vancouver, la FIFA a acté une hausse de 15 % des dotations destinées aux sélections qui prendront part à la Coupe du monde 2026. Une annonce favorable pour l’Union belge, qui dépend notamment des grandes compétitions et des performances qui y sont réalisées afin de soutenir son équilibre financier.

C’est par voie de communiqué que la Fédération a réagi à cette décision, ce mercredi. "L’Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association (URBSFA) salue la décision du Conseil de la FIFA d’augmenter de manière significative la distribution financière destinée aux associations membres participantes à la Coupe du Monde de la FIFA 2026."

"Cette décision s’inscrit dans l’ambition plus large de la FIFA de réinvestir, grâce au succès commercial du tournoi, des ressources supplémentaires dans le football international et de mieux prendre en compte les défis logistiques et financiers réels auxquels les fédérations sont aujourd’hui confrontées", poursuit le communiqué.

L’Union belge se réjouit de l’augmentation des dotations promise par la FIFA

"Cette hausse comprend notamment une augmentation de l’allocation de préparation, une revalorisation de la prime de qualification ainsi que des contributions supplémentaires destinées à couvrir les coûts de délégation et d’organisation inhérents à un tournoi d’une telle ampleur, organisé dans plusieurs pays et villes hôtes", précise encore la Fédération, dont la présidente Pascale Van Damme s’est également exprimée.

"La forte coopération et la vision partagée avec la FIFA renforcent notre ambition commune d’élever le football international à un niveau supérieur. En libérant des moyens et un soutien supplémentaires pour la Coupe du Monde 2026, la FIFA démontre qu’elle est à l’écoute des défis logistiques et financiers auxquels les fédérations sont confrontées aujourd’hui. Ces interventions offrent aux fédérations la capacité nécessaire pour continuer à investir dans le développement sportif, la formation des talents et l’impact sociétal, de manière responsable et tournée vers l’avenir."

Enfin, l’Union belge indique que ces moyens additionnels permettront de poursuivre ses objectifs stratégiques, en accordant une attention constante aux performances sportives, à la responsabilité sociétale et au développement durable du football belge.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Belgique

Plus de news

Joli coup à Neerpede : Anderlecht chipe l'un des grands talents du Club de Bruges

Joli coup à Neerpede : Anderlecht chipe l'un des grands talents du Club de Bruges

09:30
Deux clubs veulent relancer Loïs Openda, qui pourrait tout de même quitter la Juventus cet été

Deux clubs veulent relancer Loïs Openda, qui pourrait tout de même quitter la Juventus cet été

09:00
Va-t-on devoir rejouer 133 matchs en D1 néerlandaise ? Le "PasseportGate" sème la zizanie

Va-t-on devoir rejouer 133 matchs en D1 néerlandaise ? Le "PasseportGate" sème la zizanie

08:30
Une inquiétude pour les Diables avant le Mondial ? Les premières explications de la blessure d'Amadou Onana

Une inquiétude pour les Diables avant le Mondial ? Les premières explications de la blessure d'Amadou Onana

08:00
Liégeois, défenseur, décisif plus de dix fois, abordable : l'une des belles pioches de l'été en Pro League ?

Liégeois, défenseur, décisif plus de dix fois, abordable : l'une des belles pioches de l'été en Pro League ?

07:40
Situation délicate à l'Union SG avant la finale de la Coupe : plusieurs joueurs menacés de suspension

Situation délicate à l'Union SG avant la finale de la Coupe : plusieurs joueurs menacés de suspension

07:20
Un avenir incertain pour Moussa Diarra à Anderlecht : l'arrivée d'Antoine Sibierski pourrait tout changer

Un avenir incertain pour Moussa Diarra à Anderlecht : l'arrivée d'Antoine Sibierski pourrait tout changer

07:00
Quel avenir pour Zulte Waregem la saison prochaine ? Nouveau coach, transferts ?

Quel avenir pour Zulte Waregem la saison prochaine ? Nouveau coach, transferts ?

06:30
Gianni Infantino est clair : il réaffirme que l'Iran disputera la Coupe du monde 2026

Gianni Infantino est clair : il réaffirme que l'Iran disputera la Coupe du monde 2026

23:00
1
🎥 Amadou Onana contraint de céder sa place sur blessure en Europa League

🎥 Amadou Onana contraint de céder sa place sur blessure en Europa League

22:26
Un Diable Rouge fait partie des nommés pour le trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 1 de la saison

Un Diable Rouge fait partie des nommés pour le trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 1 de la saison

22:00
Le RFC Seraing offre un premier contrat professionnel à un jeune buteur

Le RFC Seraing offre un premier contrat professionnel à un jeune buteur

21:40
Un talent du Club NXT récompensé par une prolongation de contrat

Un talent du Club NXT récompensé par une prolongation de contrat

21:21
"Rien n'est encore complètement sûr" : Guillermo Ochoa en route vers une sixième Coupe du monde ? Il réagit

"Rien n'est encore complètement sûr" : Guillermo Ochoa en route vers une sixième Coupe du monde ? Il réagit

20:30
🎥 Romelu Lukaku aperçu au Proximus Basecamp de Tubize

🎥 Romelu Lukaku aperçu au Proximus Basecamp de Tubize

21:00
L'ancien gardien du Standard, Guillermo Ochoa, va disputer son 6e Mondial... avant de prendre sa retraite

L'ancien gardien du Standard, Guillermo Ochoa, va disputer son 6e Mondial... avant de prendre sa retraite

20:00
Un club proche de déjouer les pronostics en Hongrie en remportant le titre... avec une touche belge

Un club proche de déjouer les pronostics en Hongrie en remportant le titre... avec une touche belge

19:30
🎥 Surréaliste : un coéquipier de Francis Amuzu rate trois fois le même penalty

🎥 Surréaliste : un coéquipier de Francis Amuzu rate trois fois le même penalty

19:00
De la provinciale à 16 ans à la D1A dès la saison prochaine ?

De la provinciale à 16 ans à la D1A dès la saison prochaine ?

18:40
Le Club de Bruges est sur le point de perdre un cadre et d'empocher une jolie somme

Le Club de Bruges est sur le point de perdre un cadre et d'empocher une jolie somme

18:20
Le Club de Bruges devance Anderlecht : une première offre déjà formulée pour un buteur

Le Club de Bruges devance Anderlecht : une première offre déjà formulée pour un buteur

18:00
"Je ne garderais qu'une petite huitaine de joueurs" : Olivier Deschacht sévère avec Anderlecht

"Je ne garderais qu'une petite huitaine de joueurs" : Olivier Deschacht sévère avec Anderlecht

17:30
OFFICIEL : le Club de Bruges prolonge deux icônes du club

OFFICIEL : le Club de Bruges prolonge deux icônes du club

17:00
Saint-Trond mise sur la fidélité : un joueur prolonge malgré un faible temps de jeu

Saint-Trond mise sur la fidélité : un joueur prolonge malgré un faible temps de jeu

16:30
Insolite : un artiste d'Oupeye (Liège) signe une première mondiale pour les Diables Rouges !

Insolite : un artiste d'Oupeye (Liège) signe une première mondiale pour les Diables Rouges !

11:20
Emrehan Gedikli, un véritable flop au RFC Liège...

Emrehan Gedikli, un véritable flop au RFC Liège...

16:00
Un ancien international anglais de 40 ans va raccrocher les crampons

Un ancien international anglais de 40 ans va raccrocher les crampons

15:30
Le frère de Lucca Brughmans quitte le KRC Genk pour rejoindre un grand club belge

Le frère de Lucca Brughmans quitte le KRC Genk pour rejoindre un grand club belge

15:00
Anderlecht tient une nouvelle pépite après Nathan De Cat, mais ne doit pas céder trop vite à la tentation Avis

Anderlecht tient une nouvelle pépite après Nathan De Cat, mais ne doit pas céder trop vite à la tentation

14:40
Michael Jackson est le nouveau coach de Burnley par intérim

Michael Jackson est le nouveau coach de Burnley par intérim

14:20
OFFICIEL : Manchester United prolonge le contrat de l'un de ses plus grands talents

OFFICIEL : Manchester United prolonge le contrat de l'un de ses plus grands talents

14:00
Le RFC Seraing pourrait perdre trois cadres cet été

Le RFC Seraing pourrait perdre trois cadres cet été

13:30
Noa Lang ne restera pas au Galatasaray, mais son avenir semble tracé : "Il avait été accueilli comme un roi"

Noa Lang ne restera pas au Galatasaray, mais son avenir semble tracé : "Il avait été accueilli comme un roi"

13:00
Fidèles depuis 2011 : l'Union belge prolonge son accord avec un partenaire précieux jusqu'en 2030

Fidèles depuis 2011 : l'Union belge prolonge son accord avec un partenaire précieux jusqu'en 2030

30/04
🎥 Envoyé en Arabie Saoudite, Erik Lambrechts au cœur d'une bagarre entre Cristiano Ronaldo & cie

🎥 Envoyé en Arabie Saoudite, Erik Lambrechts au cœur d'une bagarre entre Cristiano Ronaldo & cie

12:30
Un coup à la Jan-Carlo Simic pour Mihajlo Cvetkovic à Anderlecht ? Antoine Sibierski devra trancher

Un coup à la Jan-Carlo Simic pour Mihajlo Cvetkovic à Anderlecht ? Antoine Sibierski devra trancher

12:00

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1

Play-offs 2

 Journée 1

Play-offs 3

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved