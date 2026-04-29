Des millions dans les caisses ou des renforts gratuits : ces joueurs prêtés qui animeront le mercato

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Des millions dans les caisses ou des renforts gratuits : ces joueurs prêtés qui animeront le mercato
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Cet été, plusieurs dizaines de joueurs reviendront de prêt en D1A. Plusieurs d'entre eux seront face à un choix conséquent.

Il peut être intéressant de se pencher sur les joueurs prêtés lorsqu'ils reviennent avec plus de rythme et de confiance dans leur club propriétaire. Les exemples ne manquent pas, il n'y a qu'à penser au cas Maxim De Cuyper, transfiguré lors de son passage à Westerlo. Plus récemment, on pense également à un Nolan Gillot, prêté aux Francs Borains par la RAAL la saison dernière et aujourd'hui titulaire en première division.

Cet été encore, les joueurs revigorés par un séjour en prêt animeront le mercato. Qu'une option d'achat ait été négociée ou non, que leur intention soit de revenir par la grande porte ou de définitivement partir, voici les retours de prêt les plus attendus de l'été.

Parmi les 44 joueurs prêtés par nos clubs de D1A, c'est sans doute Keisuke Goto qui fait le plus parler. En moins d'un an à Saint-Trond, l'attaquant japonais prêté par Anderlecht a vu sa valeur marchande passer de 1,20 à 8 millions d'euros et est devenu international japonais.

Goto, un cas épineux pour Anderlecht

Les échauffourées à la célébration de son but contre le Sporting l'ont confirmé, le joueur l'a lui-même verbalisé : il ne compte pas revenir à Neerpede, frustré par la manière avec laquelle le club a géré son dossier. Aucune option d'achat n'ayant été négociée, il reviendra officiellement en transit, avant d'être cédé au plus offrant, Anderlecht espérant maintenant qu'il soit repris pour la Coupe du Monde et s'y illustre pour toucher quelques millions supplémentaires.

Avec cinq joueurs prêtés, les Mauves font partie des plus gros 'loueurs' de la saison. Et mis à part Majeed Ashimeru (qui reviendra à Bruxelles et entrera dans sa dernière saison), les autres joueurs concernés se mettent en évidence.

Lire aussi… Joli coup à Neerpede : Anderlecht chipe l'un des grands talents du Club de Bruges

Une autre belle illustration est Moussa N'Diaye, qui s'est immédiatement imposé à Schalke, au point que le club allemand souhaite l'acquérir définitivement, même sans option d'achat négociée au préalable. Lui aussi transfiguré depuis son départ en prêt à Getafe, Luis Vazquez a par contre fait l'objet d'une clause ouvrant la porte à un transfert. La meilleure option pour Anderlecht, qui avait tout de même payé 4,50 millions d'euros ? Même topo pour Cédric Hatenboer, qui profite de son retour aux Pays-Bas pour se remettre en vitrine auprès des clubs d'Eredivisie, avec là aussi une option dans son contrat.

L'autre club belge qui enregistrera plusieurs retours cet été ? La Gantoise. Et les Buffalos ont quelques profils intéressants en vitrine. Si le contrat de Nurio Fortuna a récemment été résilié, les cas de Dante Vanzeir et Pieter Gerkens sont plus indécis. Les deux compères s'entendent comme larrons en foire au Cercle, qui a négocié une option d'achat pour chacun d'eux. 

Plusieurs affaires à saisir

Autre cas épineux pour la direction gantoise : celui de Samuel Kotto. Le Camerounais n'entrait plus dans les plans et a été prêté à Reims. Mais avant même son arrivée en Champagne, il avait attiré l'intérêt de plusieurs clubs grâce à CAN irréprochable. De quoi inciter Reims à lever son option d'achat dans quelques semaines.

Ailleurs en Pro League, d'autres cas posent question. Au Standard, Boško Šutalo a décidé de ne pas rester en Pologne malgré l'option d'achat négociée par Cracovie. Le défenseur croate est déterminé à s'imposer à Sclessin mais pourrait malgré tout être revendu, en dépit d'un contrat jusqu'en juin 2029.

Au Club de Bruges, c'est également un défenseur qui reviendra dans quelques semaines. Comme Luis Vazquez, Zaid Romero renaît à Getafe. Mais dans son cas, les Espagnols n'ont pas négocié d'option. Ils auront au moins permis au défenseur argentin (pour qui Bruges avait payé plus de cinq millions) de se remettre en vitrine.

De son côté, Charleroi a envoyé pas moins de sept joueurs en prêt. Avec une option d'achat dans leur contrat, des éléments comme Zan Rogelj (Wisla Plock), Noam Mayoka-Tika (Lierse), Raymond Asante (Patro Eisden) ou Anthony Descotte (Volendam) pourraient théoriquement ne plus revenir. Freddy Mbemba, Mondy Prunier, Slobodan Stanojlovic feront par contre théoriquement leur retour...pour mieux être reprêtés dans la foulée ?
 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Anderlecht
Charleroi

Plus de news

Joli coup à Neerpede : Anderlecht chipe l'un des grands talents du Club de Bruges

Joli coup à Neerpede : Anderlecht chipe l'un des grands talents du Club de Bruges

09:30
Un avenir incertain pour Moussa Diarra à Anderlecht : l'arrivée d'Antoine Sibierski pourrait tout changer

Un avenir incertain pour Moussa Diarra à Anderlecht : l'arrivée d'Antoine Sibierski pourrait tout changer

07:00
Deux clubs veulent relancer Loïs Openda, qui pourrait tout de même quitter la Juventus cet été

Deux clubs veulent relancer Loïs Openda, qui pourrait tout de même quitter la Juventus cet été

09:00
Situation délicate à l'Union SG avant la finale de la Coupe : plusieurs joueurs menacés de suspension

Situation délicate à l'Union SG avant la finale de la Coupe : plusieurs joueurs menacés de suspension

07:20
Va-t-on devoir rejouer 133 matchs en D1 néerlandaise ? Le "PasseportGate" sème la zizanie

Va-t-on devoir rejouer 133 matchs en D1 néerlandaise ? Le "PasseportGate" sème la zizanie

08:30
Une inquiétude pour les Diables avant le Mondial ? Les premières explications de la blessure d'Amadou Onana

Une inquiétude pour les Diables avant le Mondial ? Les premières explications de la blessure d'Amadou Onana

08:00
Liégeois, défenseur, décisif plus de dix fois, abordable : l'une des belles pioches de l'été en Pro League ?

Liégeois, défenseur, décisif plus de dix fois, abordable : l'une des belles pioches de l'été en Pro League ?

07:40
Quel avenir pour Zulte Waregem la saison prochaine ? Nouveau coach, transferts ?

Quel avenir pour Zulte Waregem la saison prochaine ? Nouveau coach, transferts ?

06:30
Le Club de Bruges devance Anderlecht : une première offre déjà formulée pour un buteur

Le Club de Bruges devance Anderlecht : une première offre déjà formulée pour un buteur

18:00
Gianni Infantino est clair : il réaffirme que l'Iran disputera la Coupe du monde 2026

Gianni Infantino est clair : il réaffirme que l'Iran disputera la Coupe du monde 2026

23:00
1
🎥 Amadou Onana contraint de céder sa place sur blessure en Europa League

🎥 Amadou Onana contraint de céder sa place sur blessure en Europa League

22:26
Un Diable Rouge fait partie des nommés pour le trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 1 de la saison

Un Diable Rouge fait partie des nommés pour le trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 1 de la saison

22:00
Le RFC Seraing offre un premier contrat professionnel à un jeune buteur

Le RFC Seraing offre un premier contrat professionnel à un jeune buteur

21:40
"Je ne garderais qu'une petite huitaine de joueurs" : Olivier Deschacht sévère avec Anderlecht

"Je ne garderais qu'une petite huitaine de joueurs" : Olivier Deschacht sévère avec Anderlecht

17:30
Un talent du Club NXT récompensé par une prolongation de contrat

Un talent du Club NXT récompensé par une prolongation de contrat

21:21
OFFICIEL : le Club de Bruges prolonge deux icônes du club

OFFICIEL : le Club de Bruges prolonge deux icônes du club

17:00
🎥 Romelu Lukaku aperçu au Proximus Basecamp de Tubize

🎥 Romelu Lukaku aperçu au Proximus Basecamp de Tubize

21:00
"Rien n'est encore complètement sûr" : Guillermo Ochoa en route vers une sixième Coupe du monde ? Il réagit

"Rien n'est encore complètement sûr" : Guillermo Ochoa en route vers une sixième Coupe du monde ? Il réagit

20:30
Le Club de Bruges est sur le point de perdre un cadre et d'empocher une jolie somme

Le Club de Bruges est sur le point de perdre un cadre et d'empocher une jolie somme

18:20
L'ancien gardien du Standard, Guillermo Ochoa, va disputer son 6e Mondial... avant de prendre sa retraite

L'ancien gardien du Standard, Guillermo Ochoa, va disputer son 6e Mondial... avant de prendre sa retraite

20:00
Un club proche de déjouer les pronostics en Hongrie en remportant le titre... avec une touche belge

Un club proche de déjouer les pronostics en Hongrie en remportant le titre... avec une touche belge

19:30
🎥 Surréaliste : un coéquipier de Francis Amuzu rate trois fois le même penalty

🎥 Surréaliste : un coéquipier de Francis Amuzu rate trois fois le même penalty

19:00
Anderlecht tient une nouvelle pépite après Nathan De Cat, mais ne doit pas céder trop vite à la tentation Avis

Anderlecht tient une nouvelle pépite après Nathan De Cat, mais ne doit pas céder trop vite à la tentation

14:40
De la provinciale à 16 ans à la D1A dès la saison prochaine ?

De la provinciale à 16 ans à la D1A dès la saison prochaine ?

18:40
Saint-Trond mise sur la fidélité : un joueur prolonge malgré un faible temps de jeu

Saint-Trond mise sur la fidélité : un joueur prolonge malgré un faible temps de jeu

16:30
Un coup à la Jan-Carlo Simic pour Mihajlo Cvetkovic à Anderlecht ? Antoine Sibierski devra trancher

Un coup à la Jan-Carlo Simic pour Mihajlo Cvetkovic à Anderlecht ? Antoine Sibierski devra trancher

12:00
Emrehan Gedikli, un véritable flop au RFC Liège...

Emrehan Gedikli, un véritable flop au RFC Liège...

16:00
Arrivé contre 6,5 M€, déjà disparu des radars : que se passe-t-il avec la seule recrue hivernale de Bruges ?

Arrivé contre 6,5 M€, déjà disparu des radars : que se passe-t-il avec la seule recrue hivernale de Bruges ?

11:40
Un ancien international anglais de 40 ans va raccrocher les crampons

Un ancien international anglais de 40 ans va raccrocher les crampons

15:30
Le frère de Lucca Brughmans quitte le KRC Genk pour rejoindre un grand club belge

Le frère de Lucca Brughmans quitte le KRC Genk pour rejoindre un grand club belge

15:00
Son arrivée se fait attendre : voici quand Antoine Sibierski devrait débarquer pour tout raser à Anderlecht

Son arrivée se fait attendre : voici quand Antoine Sibierski devrait débarquer pour tout raser à Anderlecht

10:30
Michael Jackson est le nouveau coach de Burnley par intérim

Michael Jackson est le nouveau coach de Burnley par intérim

14:20
OFFICIEL : Manchester United prolonge le contrat de l'un de ses plus grands talents

OFFICIEL : Manchester United prolonge le contrat de l'un de ses plus grands talents

14:00
Le RFC Seraing pourrait perdre trois cadres cet été

Le RFC Seraing pourrait perdre trois cadres cet été

13:30
Noa Lang ne restera pas au Galatasaray, mais son avenir semble tracé : "Il avait été accueilli comme un roi"

Noa Lang ne restera pas au Galatasaray, mais son avenir semble tracé : "Il avait été accueilli comme un roi"

13:00
🎥 Envoyé en Arabie Saoudite, Erik Lambrechts au cœur d'une bagarre entre Cristiano Ronaldo & cie

🎥 Envoyé en Arabie Saoudite, Erik Lambrechts au cœur d'une bagarre entre Cristiano Ronaldo & cie

12:30

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 6
STVV STVV 02/05 Union SG Union SG
KV Malines KV Malines 03/05 La Gantoise La Gantoise
Anderlecht Anderlecht 03/05 FC Bruges FC Bruges

Play-offs 2

 Journée 6
Westerlo Westerlo 02/05 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 02/05 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 03/05 Standard Standard

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 09/05 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved