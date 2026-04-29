Des millions dans les caisses ou des renforts gratuits : ces joueurs prêtés qui animeront le mercato

Cet été, plusieurs dizaines de joueurs reviendront de prêt en D1A. Plusieurs d'entre eux seront face à un choix conséquent.

Il peut être intéressant de se pencher sur les joueurs prêtés lorsqu'ils reviennent avec plus de rythme et de confiance dans leur club propriétaire. Les exemples ne manquent pas, il n'y a qu'à penser au cas Maxim De Cuyper, transfiguré lors de son passage à Westerlo. Plus récemment, on pense également à un Nolan Gillot, prêté aux Francs Borains par la RAAL la saison dernière et aujourd'hui titulaire en première division.

Cet été encore, les joueurs revigorés par un séjour en prêt animeront le mercato. Qu'une option d'achat ait été négociée ou non, que leur intention soit de revenir par la grande porte ou de définitivement partir, voici les retours de prêt les plus attendus de l'été.

Parmi les 44 joueurs prêtés par nos clubs de D1A, c'est sans doute Keisuke Goto qui fait le plus parler. En moins d'un an à Saint-Trond, l'attaquant japonais prêté par Anderlecht a vu sa valeur marchande passer de 1,20 à 8 millions d'euros et est devenu international japonais.

Goto, un cas épineux pour Anderlecht

Les échauffourées à la célébration de son but contre le Sporting l'ont confirmé, le joueur l'a lui-même verbalisé : il ne compte pas revenir à Neerpede, frustré par la manière avec laquelle le club a géré son dossier. Aucune option d'achat n'ayant été négociée, il reviendra officiellement en transit, avant d'être cédé au plus offrant, Anderlecht espérant maintenant qu'il soit repris pour la Coupe du Monde et s'y illustre pour toucher quelques millions supplémentaires.

Avec cinq joueurs prêtés, les Mauves font partie des plus gros 'loueurs' de la saison. Et mis à part Majeed Ashimeru (qui reviendra à Bruxelles et entrera dans sa dernière saison), les autres joueurs concernés se mettent en évidence.



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Une autre belle illustration est Moussa N'Diaye, qui s'est immédiatement imposé à Schalke, au point que le club allemand souhaite l'acquérir définitivement, même sans option d'achat négociée au préalable. Lui aussi transfiguré depuis son départ en prêt à Getafe, Luis Vazquez a par contre fait l'objet d'une clause ouvrant la porte à un transfert. La meilleure option pour Anderlecht, qui avait tout de même payé 4,50 millions d'euros ? Même topo pour Cédric Hatenboer, qui profite de son retour aux Pays-Bas pour se remettre en vitrine auprès des clubs d'Eredivisie, avec là aussi une option dans son contrat.

L'autre club belge qui enregistrera plusieurs retours cet été ? La Gantoise. Et les Buffalos ont quelques profils intéressants en vitrine. Si le contrat de Nurio Fortuna a récemment été résilié, les cas de Dante Vanzeir et Pieter Gerkens sont plus indécis. Les deux compères s'entendent comme larrons en foire au Cercle, qui a négocié une option d'achat pour chacun d'eux.

Plusieurs affaires à saisir

Autre cas épineux pour la direction gantoise : celui de Samuel Kotto. Le Camerounais n'entrait plus dans les plans et a été prêté à Reims. Mais avant même son arrivée en Champagne, il avait attiré l'intérêt de plusieurs clubs grâce à CAN irréprochable. De quoi inciter Reims à lever son option d'achat dans quelques semaines.

Ailleurs en Pro League, d'autres cas posent question. Au Standard, Boško Šutalo a décidé de ne pas rester en Pologne malgré l'option d'achat négociée par Cracovie. Le défenseur croate est déterminé à s'imposer à Sclessin mais pourrait malgré tout être revendu, en dépit d'un contrat jusqu'en juin 2029.

Au Club de Bruges, c'est également un défenseur qui reviendra dans quelques semaines. Comme Luis Vazquez, Zaid Romero renaît à Getafe. Mais dans son cas, les Espagnols n'ont pas négocié d'option. Ils auront au moins permis au défenseur argentin (pour qui Bruges avait payé plus de cinq millions) de se remettre en vitrine.

De son côté, Charleroi a envoyé pas moins de sept joueurs en prêt. Avec une option d'achat dans leur contrat, des éléments comme Zan Rogelj (Wisla Plock), Noam Mayoka-Tika (Lierse), Raymond Asante (Patro Eisden) ou Anthony Descotte (Volendam) pourraient théoriquement ne plus revenir. Freddy Mbemba, Mondy Prunier, Slobodan Stanojlovic feront par contre théoriquement leur retour...pour mieux être reprêtés dans la foulée ?

