Laforge retenu par le vice-président, des suspensions en vue : Westerlo réagit enfin aux tumultes du week-end

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Laforge retenu par le vice-président, des suspensions en vue : Westerlo réagit enfin aux tumultes du week-end
Photo: © photonews
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Westerlo a réagi pour la première fois aux tumultes du match contre le Royal Antwerp. Cette rencontre, perdue 2-4 par les Campinois, a connu un sérieux prolongement avec des événements survenus sur et en dehors du terrain.

Tout a commencé par l'exclusion rapide d'Emin Bayram. Le défenseur a été expulsé après seulement sept minutes, suite à une faute sur Vincent Janssen. L'arbitre Nicolas Laforge avait d'abord brandi le jaune, mais après intervention du VAR, le rouge est finalement tombé car il a été estimé que le Turc était le dernier défenseur.

Le vice-président Cetinkaya est allé trouver l'arbitre

Cette décision a provoqué beaucoup de frustration à Westerlo, contraint de jouer à dix pendant plus de quatre-vingts minutes. La tension est montée, sur le terrain comme dans les tribunes.

Le vice-président Hasan Cetinkaya s'est particulièrement fait remarquer. Pendant le match, il est allé demander des comptes au quatrième officiel et, à la mi-temps, il est allé trouver l'arbitre dans la zone des vestiaires, en compagnie du directeur technique Francesco Carratta. La situation a tellement dégénéré que la seconde période a commencé avec retard.

Dans un communiqué officiel, Westerlo a désormais apporté davantage d'explications. "Notre club attache la plus grande importance au fair-play, au respect et au professionnalisme, tant sur le terrain qu'en dehors", peut-on y lire.

"La rencontre du week-end dernier a été marquée par une phase de jeu très contestée qui a, de manière compréhensible, suscité beaucoup d'émotion chez toutes les parties concernées. Nous regrettons le trouble qui en a découlé et constatons que la situation a été vécue différemment par plusieurs parties."

Suspension ou amende en vue

"Les émotions font partie du sport de haut niveau, mais en tant que club, nous soulignons toujours l'importance du respect mutuel envers l'adversaire et le corps arbitral afin que les matches se déroulent dans des conditions correctes. En interne, nous évaluerons l'ensemble des événements en toute objectivité."

"Nous entamerons également un dialogue constructif avec les autorités du football afin de garantir la sérénité autour des prochains matches. Notre priorité reste les prestations sportives, dans un climat de professionnalisme et de respect pour tous ceux qui rendent le football possible."

L'affaire aura de toute façon une suite. Cetinkaya et Carratta devront s'expliquer devant le Comité disciplinaire, tandis que la suspension d'un match pour Bayram a entre-temps été confirmée. Quelles sanctions supplémentaires suivront reste pour l'instant incertain.

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