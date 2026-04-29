Deux messages énigmatiques, mais révélateurs, de Romelu Lukaku : "Je n'ignore rien"

Ce mercredi, Romelu Lukaku a partagé deux messages assez énigmatiques sur son compte Instagram. De loin, l'attaquant des Diables Rouges évoque sa situation difficile à Naples et avec son entraîneur Antonio Conte.

Dans sa story Instagram, Romelu Lukaku a repartagé deux posts aux messages relativement énigmatiques de l'entrepreneur américain Kareem Burke. La première image affiche le message suivant.

"Les moments difficiles sont passagers, et certaines périodes durent plus longtemps que d’autres. Tiens bon, ne baisse pas les bras." Une référence claire à sa situation au Napoli, sa blessure et les tensions avec la direction et son entraîneur Antonio Conte.

Le deuxième message, compte tenu du contexte, est encore plus révélateur. "Je n’ignore rien. Je ne m’en préoccupe tout simplement pas." Un message à ceux qui le critiquent, mais aussi peut-être à Antonio Conte, qui disait regretter s'être senti ignoré par Lukaku lors de son passage au Napoli il y a une petite dizaine de jours.





Lire aussi… 🎥 Romelu Lukaku aperçu au Proximus Basecamp de Tubize ›

Que signifient ces messages de Romelu Lukaku ?

Quoi qu'il en soit, la période est loin d'être idéale pour Romelu Lukaku, qui tente de se remettre en forme à Anvers dans le but de pouvoir disputer la Coupe du monde 2026 avec les Diables Rouges aux États-Unis.

Pour le meilleur buteur de l'histoire de la sélection belge, il faudra ensuite trouver un nouveau point de chute, la situation avec Naples ne lui permettant pas d'entrevoir une place dans le noyau la saison prochaine.