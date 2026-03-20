📷 Un joli clin d'œil à René Magritte : les Diables dévoilent leur nouveau maillot extérieur

En référence à René Magritte et imaginé par Adidas, le nouveau maillot extérieur des Diables Rouges vient d'être dévoilé. Notre équipe nationale va l'utiliser durant la Coupe du monde 2026.

Dans moins d'une semaine, les Diables Rouges prendront la route du continent nord-américain pour un mini-stage de préparation à la Coupe du monde ainsi que deux rencontres amicales, face au Mexique et aux États-Unis.

Un rassemblement pour lequel Rudi Garcia dévoilera sa sélection ce vendredi à 13h00. Le sélectionneur français devra composer sans Youri Tielemans, qui a tout de même demandé à accompagner le groupe, et Thibaut Courtois, récemment blessé avec le Real Madrid et absent six semaines.

Lors de ces deux matchs de préparation, les Diables auront l'occasion de dévoiler leur nouveau maillot extérieur, imaginé par Adidas et inspiré du peintre surréaliste belge René Magritte.

Voici le nouveau maillot extérieur des Diables Rouges

C'est d'ailleurs avec la mention "ceci n'est pas un maillot" que la Fédération a rendu public le nouvel équipement sur les réseaux sociaux, en référence évidente au "ceci n'est pas une pipe" de René Magritte.

"Pour la quatrième fois, le maillot extérieur des Diables Rouges rend hommage à une figure belge reconnue dans le monde entier. Le cyclisme, Tomorrowland, Tintin, et maintenant Magritte."



