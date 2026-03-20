Il est enfin Diable Rouge : "Il brille, c'est le moment de le voir"

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Mika Godts a été appelé par Rudi Garcia pour la première fois. Une première sélection méritée au vu des statistiques incroyables de l'attaquant de l'Ajax Amsterdam.

Mika Godts est Diable Rouge : ce n'est pas encore officiel, car il faudra que le milieu créatif de l'Ajax Amsterdam dispute ses premières minutes en équipe nationale. Mais au moins, Godts a désormais été repris par Rudi Garcia et devrait faire ses débuts soit face aux USA, soit face au Mexique.

"Les performances et statistiques des joueurs offensifs sont très importantes", pointe le sélectionneur. "Et Mika, c'est 14 buts et 11 passes décisives en 34 matchs avec l'Ajax Amsterdam, je crois. Dans une équipe qui n'est pas là où elle devrait être". 

Godts enfin repris avec les Diables

Impossible, donc, aux yeux de Rudi Garcia, de ne pas reprendre le maître à jouer ajacide. "Mika brille, c'était le moment de le voir, de lui expliquer ce qu'on attend de lui, comment on voit les choses", explique le sélectionneur.

"Il a 20 ans, il est jeune. Avec lui, Stassin et De Cat, on prépare l'avenir et on regarde les Diables Rouges potentiels", continue Garcia. "C'était important d'être honnête avec Mika, de connaître le bonhomme. Tout est clair le concernant, nous avons notamment discuté avec son entourage".

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