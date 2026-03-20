Jeremy Doku, nouveau leader "à la Eden Hazard" des Diables : "Quand je regarde comment il était..."

Trois semaines avant la Coupe du monde, Jeremy Doku fêtera son 24e anniversaire. Un âge auquel il veut devenir un véritable leader (surtout technique) en équipe nationale, à l'image d'un certain Eden Hazard.

On vous en parlait cette semaine. Après avoir pris une nouvelle ampleur sous les couleurs de Manchester City, Jeremy Doku abordera la Coupe du monde avec un rôle quasiment aussi important que celui de Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku.

L'ailier des Skyblues n'a pas encore la même expérience que ses trois plus anciens coéquipiers, mais la dimension qu'il a prise depuis près de deux saisons Outre-Manche fera aussi de lui l'un des Diables que les adversaires surveilleront le plus lors du Mondial nord-américain.

"Quand je regarde les matchs de qualification, je pense que j'ai été plus décisif avec Rudi Garcia qu'avec n'importe quel autre sélectionneur. J'ai commencé à prendre un autre statut et j'en suis conscient", a-t-il avoué dans un entretien accordé à nos confrères de RTL Sports.

Jeremy Doku, un nouveau leader à la Eden Hazard ?

Un nouveau statut qui ne l'inquiète pas. "Je suis prêt à endosser un rôle de leader, c'est mon but. Depuis les qualifications, déjà. Sur le terrain, mais aussi en dehors. Je ne parle habituellement pas beaucoup en dehors du terrain, mais je vais commencer à le faire. J'ai déjà vécu une Coupe du monde, j'en ai déjà eu le goût. Je n'avais pas beaucoup joué et ça m'avait fait mal, mais j'ai envie de faire de bonnes choses et je commence aussi à avoir l'âge (24 ans) de prendre mes responsabilités, sur et en dehors du terrain."

Jeremy Doku veut donc devenir un leader, mais il ne sera jamais celui qui vocalisera le plus ses pensées. L'ancien Anderlechtois se voit un peu dans le rôle d'un certain Eden Hazard, meneur technique sur le terrain, mais plus discret dans le vestiaire.





"Je ne vais jamais être le mec qui fera beaucoup de speeches. Quand je regardais Eden en équipe nationale, c'était pareil. Il parlait beaucoup sur le terrain et demandait les ballons, surtout quand c'était difficile. Ne pas me cacher et mettre les autres à l'aise, ça va être mon rôle et ce sera le leader que je vais être", a conclu Jeremy Doku.