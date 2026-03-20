Plus d'espoir pour ce binational ? "À ce que je sache, il n'est pas sélectionnable"

On pensait que Matias Fernandez-Pardo ferait partie de la sélection de Rudi Garcia. Mais l'attaquant belgo-espagnol du LOSC, qui aurait tourné le dos à l'Espagne, ne serait "pas sélectionnable", estime le Français.

Il y a trois nouveaux venus dans la sélection de Rudi Garcia : Mika Godts, Lucas Stassin et Nathan De Cat. Pas trace de Matias Fernandez-Pardo (21 ans), en belle forme avec le LOSC - 5 buts et 4 passes décisives en 21 matchs de Ligue 1 - et qu'on pensait bel et bien présent au moins dans la présélection.

Or à en croire Rudi Garcia, Fernandez-Pardo ne serait pas pris en compte en raison de son choix précédent en faveur de l'Espagne. International belge jusqu'en U19, l'ancien de La Gantoise avait ensuite été appelé par l'Espagne pour ses sélections U20 et U21, sans y faire ses débuts.

Alors que ces derniers mois, il semblait avoir fait volte-face, Garcia nie : "Il n'y a que vous qui avez ces informations", lâche le sélectionneur à l'un de nos confrères ayant posé la question lors de sa conférence de presse. "Moi, je ne les ai pas. Je ne peux donc pas vous parler d'un joueur qui est non-sélectionnable".

Matias Fernandez-Pardo définitivement espagnol ?

Ce serait une grosse déception pour l'Union Belge si Matias Fernandez-Pardo ne pouvait en effet plus faire machine arrière et opter pour la Belgique. Le joueur, de son côté, ne s'est pas exprimé à ce sujet mais a longtemps semé le doute concernant ses intentions.



Le Lillois ne fait en tout cas pas non plus partie de la sélection de l'Espagne pour les matchs amicaux du mois de mars, et au vu de la concurrence acharnée au sein de la Roja, il a peu de chances de s'y faire une place pour la Coupe du Monde 2026.