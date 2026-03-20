Rudi Garcia n'a pas mâché ses mots concernant un absent : "Plus souvent à l'infirmerie..."

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Photo: © photonews

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L'une des absences qui a pu surprendre dans la liste de Rudi Garcia est celle de Roméo Lavia, de retour sur les terrains avec Chelsea. Mais le sélectionneur a assez fermement remis les choses à leur place.

Il y a de la concurrence dans l'entrejeu des Diables Rouges. Ainsi, étant entendu que Rudi Garcia a décidé de reprendre Youri Tielemans et Hans Vanaken, incertains après leur blessure, et souhaitait conserver le noyau ayant participé à la campagne qualificative, il restait peu de places pour des nouveaux venus.

L'heureux élu a été Nathan De Cat, tandis que des joueurs en forme comme Mandela Keita, Kamiel Van de Perre ou encore Roméo Lavia, fraîchement de retour sur les terrains avec Chelsea, ont été écartés. Concernant ce dernier, Garcia avait une prise de position assez ferme. 

"Bien sûr, on suit tous les joueurs sélectionnables et Roméo en fait partie. Mais depuis son retour, il a dû jouer deux fois 30 minutes, peut-être une fois 60 minutes en Coupe", commence le sélectionneur (nda : précisément, 2 fois 15 minutes et une fois 30 en championnat, ainsi que 65 en Coupe). "Comme je l'ai déjà dit, ce sont les performances en club qui font qu'on sélectionne des joueurs". 

Lavia n'a pas assez de temps de jeu à Chelsea aux yeux de Garcia 

C'est donc le critère qui a fait que Garcia a préféré Nathan De Cat à Lavia : "Quand vous jouez 34 matchs comme titulaire plutôt que deux fois 30 minutes, ça influe sur le fait de pouvoir montrer ses qualités ou pas", pointe-t-il. "Malheureusement pour Roméo, pour l'instant, il n'a pas assez de temps de jeu que pour montrer ses qualités, dont tout le monde parle mais qu'il n'a pas l'occasion de montrer car il est plus souvent à l'infirmerie que sur le terrain".


Des mots sévères mais lucides de la part du Français, qui continue : "On lui souhaite de pouvoir les montrer, car si Chelsea a été le chercher, c'est qu'ils lui ont vu des grandes qualités. On lui souhaite de pouvoir être titulaire et prouver ce potentiel que tout le monde lui accorde. En ce moment, il y a d'autre joueurs qui lui passaient devant comme Nathan De Cat, par exemple". 

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