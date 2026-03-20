Un titre, mais du pain sur la planche : pourquoi Beveren pourrait devoir reconstruire tout son effectif

Malgré son sacre incontestable en Challenger Pro League, le SK Beveren aura beaucoup de travail avant le début de la saison prochaine. En effet, les contrats de 16 joueurs (!) arrivent à échéance, ainsi que celui de l'entraîneur Marink Reedijk.

Déjà sacré champion en Challenger Pro League, le SK Beveren n'a plus qu'un seul objectif d'ici à la fin de saison : rester invaincu en championnat, afin de marquer une nouvelle page de son histoire.

La saison prochaine, les Waaslandiens auront à cœur de faire une belle saison dans l'élite, et de ne pas se préoccuper trop longtemps de leur avenir au sein de la première division.

Malgré la superbe saison qu'ils sont en train de réaliser, il y aura cependant beaucoup de travail au Freethiel, puisque pas moins de 16 joueurs (!) arriveront en fin de contrat au terme de la saison.

16 joueurs et l'entraîneur en fin de contrat à Beveren

On parle ici de Beau Reus, Bruno Godeau, Laurent Jans, Sieben Dewaele, Jannes Van Hecke, Christian Brüls, Kurt Abrahams, Lennart Mertens, Guillaume De Schryver, Josua Lusamba, Dylan Dassy et Hüseyin Ertürk. Il y a donc, dans cette liste, une bonne partie des joueurs titulaires cette saison.



Ce n'est pas tout, puisque le SK Beveren devra également s'occuper du contrat de Marink Reedijk, qui arrive aussi à échéance. Beaucoup de travail pour le directeur sportif Bob Peeters, donc, dans les semaines à venir, dans le but de construire une équipe capable de se sauver sans trop sourciller en Jupiler Pro League.