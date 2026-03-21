"Qui aurait cru ça en début de saison ?" : le RFC Seraing se rapproche du maintien

"Qui aurait cru ça en début de saison ?" : le RFC Seraing se rapproche du maintien
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Le RFC Seraing va mieux. Edouard Soumah-Abbad s'est exprimé au micro de Sudinfo après le partage des Métallos contre Eupen.

Le RFC Seraing a été chercher un point contre la KAS Eupen, mais au vu de la prestation proposée, aurait même pu repartir avec trois unités. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge. Ce match nul permet à Seraing de poursuivre sa série de matchs sans défaite (six).

Un joli bilan récent qui ravit Edouard Soumah-Abbad et ses coéquipiers. "Qui aurait cru en début de saison, quand nous étions en rodage, que nous serions venus à Eupen et dominer de la sorte", a déclaré le Français au micro de Sudinfo après le partage de son équipe ce vendredi soir. 

Le RFC Seraing prêt à battre tout le monde ? 

Il est clair, le RFC Seraing est en pleine confiance : "Nous prenons beaucoup de plaisir sur le terrain, avec notre jeu rapide. À tel point que désormais, j’ai le sentiment que nous pouvons battre tout le monde."

Il restera trois matchs au RFC Seraing pour assurer son maintien. Les hommes d'Arnauld Mercier recevront le Patro Eisden le 05 avril avant de se déplacer à Lokeren le 10 et ensuite de terminer la saison avec une rencontre à domicile contre le SK Beveren le 17.


Les Métallos sont actuellement à la lutte pour le maintien avec le RWDM et les Francs Borains. Les Sérésiens, qui comptent pour le moment un match de plus que leurs concurrents, ont deux points d'avance sur le club bruxellois et quatre sur la formation boraine, dernière relégable.

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