"À un moment, il faut être réaliste" : Edward Still change son fusil d'épaule à Watford

Watford a partagé (0-0) contre Leicester. Edward Still était partagé entre deux sentiments à l'issue de la rencontre.

Il y a quelques années, ce Watford - Leicester était un duel de Premier League. Mais cette saison, il opposait le 9e au 23e de Championship. Vicarage Road n'a pas assisté à un grand spectacle : le match est resté fermé jusqu'au bout, accouchant d'un 0-0.

"Frustrant est probablement le mot juste. On se sent un peu impuissant par moments, quand on sait ce que l’équipe est capable de faire", explique Edward Still sur le site internet du club. L'ancien adjoint de Besnik Hasi à Anderlecht est surtout frustré par le grand nombre de blessés dans le noyau.

"Les joueurs surmontent la douleur. Je ne vais pas me cacher derrière ça, mais nous ne combattons pas à pleine puissance. Nous manquons de fraîcheur dans l'équipe et nous n'avons pas beaucoup de moyens concrets pour changer le cours du match depuis le banc. Lorsque vous disposez d'un effectif de 20 à 22 joueurs en pleine forme, vous pouvez choisir qui faire tourner et préserver la fraîcheur et l'énergie de l'équipe. Nous en avions environ 15 ou 16 disponibles, et environ la moitié d'entre eux sont en pleine forme", déplore-t-il.

Watford perd du terrain

Still assume donc avoir voulu limiter la casse avant tout : "Je pense que tout le monde a pu constater aujourd'hui que nous étions un peu plus directs que ces dernières semaines, mais c'était aussi parce que Leicester allait être beaucoup plus frais. L’idée était donc de rendre ce match assez fermé et de trouver un moyen de le gagner. Ce n’est pas le football que nous avons pratiqué jusqu’à présent, mais à un moment donné, il faut être réaliste, réduire les risques et essayer de gagner un match différemment".



Mais aucune des deux équipes n'a réussi à émerger. Watford doit même son salut à un penalty arrêté par son gardien Egil Selvik : "Il nous a fait gagner un point", reconnaît Edward Still. Les Hornets restent à sept points des Playoffs d'accession à la Premier League.