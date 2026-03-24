Coupe du monde 2026 : billets hors de prix et ventes floues, Testachats saisit la Commission européenne

Testachats saisit la Commission européenne pour dénoncer des tarifs jugés abusifs et des méthodes de vente douteuses qui pénalisent les supporters belges.

Le rêve américain pourrait coûter plus cher que prévu pour les fans de football. Testachats et plusieurs associations européennes viennent de taper du poing sur la table en déposant plainte auprès de la Commission européenne.

Mauvais système et trop cher

Elles visent directement le système mis en place pour vendre les places. Les plaignants dénoncent un manque de clarté sur les tarifs. Les supporters ont l'impression d'être pris au piège par une organisation qui profite de sa position pour imposer ses règles.

Des frais exorbitants seraient appliqués sur les tickets de seconde main, pénalisant un peu plus ceux qui n'ont pas eu de chance au premier tirage. Pour les associations, les supporters sont perdants dans ce système.

La plainte vise à forcer les organisateurs à plus de transparence. Les supporters réclament des plafonds de prix et l'arrêt des méthodes de vente trompeuses. La Coupe du monde ne devrait pas être un luxe réservé à une élite.



En Belgique comme ailleurs, les supporters attendent ce Mondial avec impatience. Le premier match des Diables Rouges aura lieu le 15 juin contre l'Égypte.