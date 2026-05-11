La liste de Rudi Garcia, c'est pour vendredi : y a-t-il la place pour des surprises de dernière minute ?

Cette fois, on y est : Rudi Garcia annoncera ce vendredi la liste des Diables Rouges qui iront à la Coupe du Monde 2026. Il n'est pas impossible qu'il s'agisse d'un groupe élargi de 30 en attendant la deadline, le 1er juin.

C'est une habitude : les premières sélections pour la Coupe du Monde 2026 sont généralement plus larges que la sélection finale, parfois même séparées en une liste de 26 et une short-list de 4 réservistes afin que toute la clarté soit faite dès le début et afin d'éviter les déceptions. Rudi Garcia, ce vendredi, pourrait donc ne pas annoncer exactement son groupe de 26 - mais une chose est sûre, les 26 Diables qui iront à la Coupe du Monde feront partie de l'annonce.

Certains souligneront que cette annonce tombe alors qu'il reste deux journées de championnat en Pro League, quelques journées dans d'autres championnats. Mais il y a fort à parier que ce sprint final ne compte pas vraiment : si Rudi Garcia, à un mois du premier match des Diables au Mondial, n'avait pas encore ses 26, ce serait un peu inquiétant. Les seules variables d'ajustement aujourd'hui sont d'éventuelles blessures : certains joueurs entourés d'un point d'interrogation seront peut-être appelés, puis remplacés par un réserviste.

Gardiens de but : Penders plutôt que Sels ?

Le suspens est inexistant concernant Courtois et Lammens. Mais qui sera le troisième gardien des Diables ? Matz Sels serait légitimement très déçu de ne pas en être, et avec son expérience, il mérite d'aller aux USA. Mais Mike Penders fait une fin de saison de folie. Si Garcia reprend 4 gardiens, la question ne se pose plus, bien sûr.

Défenseurs : peu de doutes, sauf au back gauche ?

Si le poste de défenseur central pose question, c'est plutôt concernant l'identité de celui qui accompagnera Zeno Debast dans l'axe. Car pour ce qui est de la sélection, Debast, Theate, Mechele et De Winter semblent assurés d'une place dans le groupe ; Nathan Ngoy serait légitimement déçu de ne pas en être mais il y a assez de place pour le reprendre également.





Reste désormais à savoir si Diego Moreira peut retrouver les Diables : avec De Cuyper, Seys, Meunier et Castagne, tous assurés de leur place, le latéral de Strasbourg risque fort de louper le coche d'un fifrelin.

Milieu de terrain : De Cat plutôt que Lavia

La concurrence est rude dans l'entrejeu : on sait déjà que De Bruyne, Onana, Tielemans, Raskin et Vanaken en seront. Cela laisse peu de place pour d'éventuelles surprises : certains réclament Mandela Keita ou Albert Sambi Lokonga - ils n'en seront certainement pas. Même constat pour Arthur Vermeeren mais aussi pour Charles Vanhoutte.

Sauf grosse surprise, Axel Witsel, pour sa précieuse expérience et sa polyvalence, devrait en être aussi, même s'il a montré ses limites face au Mexique. Le vrai duel devrait opposer Nathan De Cat à Romeo Lavia : tous deux sont l'avenir de la Belgique, mais Garcia n'a jamais semblé être un fan du joueur de Chelsea... qui n'a jamais joué plus de 73 minutes depuis mars dernier, dans un Chelsea qui prend l'eau de toutes parts. Ce sera trop court pour Lavia, dont certains disent qu'il pourrait encore opter pour le Congo.

Mais tout dépend également de ce que décide Garcia en termes d'équilibre du noyau : a-t-il besoin d'un milieu de terrain supplémentaire ? Préférera-t-il sélectionner Ngoy ou Moreira, ou un attaquant supplémentaire, plutôt que Lavia ou De Cat ?

Attaquants : Loïs Openda risque bien de sauter

Il ne devrait pas y avoir de grosses surprises en attaque : Lukaku sera là, à moins que sa revalidation se passe beaucoup moins bien que prévu. La grande question est de savoir si Loïs Openda, qui vit un véritable cauchemar à la Juventus, recevra le soutien du sélectionneur : peu le comprendraient tant il n'a pas répondu présent en sélection en l'absence de Romelu.

Si Openda "saute", qui pourrait en profiter ? Lucas Stassin tient la corde... mais n'oublions pas que Hugo Cuypers est le buteur belge le plus en forme en 2026. Ses chances sont minces mais pas inexistantes. Mika Godts, quant à lui, n'a pas brillé pour sa première sélection, mais il est le meilleur belge d'Europe cette saison avec Jérémy Doku : son absence serait assez choquante.

Les 26 probables :

Gardiens : Courtois-Lammens-Sels (3)

Défenseurs : De Cuyper - Castagne - Debast - De Winter - Mechele - Meunier - Seys - Theate - Ngoy (9)

Milieux de terrain : De Bruyne - Onana - Tielemans - Raskin - Vanaken - Witsel (6)

Attaquants : Lukaku - Doku - De Ketelaere - Lukebakio - Godts - Trossard - Saelemaekers - Stassin (8)