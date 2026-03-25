Non, Roméo Lavia n'a pas décliné de sélection : la mise au point de Gill Swerts

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Photo: © photonews
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Roméo Lavia ne sera présent ni avec les Diables Rouges ni avec les U21 durant la trêve internationale. Une rumeur a évoqué un refus de la part du joueur de Chelsea de rejoindre les Espoirs, mais Gill Swerts nie.

Il était l'un des grands absents de la sélection de Rudi Garcia : Roméo Lavia, qui a fait son retour avec Chelsea ces derniers mois, n'a pas été repris. Un choix que le sélectionneur a justifié avec fermeté, évoquant le manque de rythme de Lavia et le fait qu'il "passe plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain" ces dernières années.

Plus surprenant : dans la foulée, on apprenait que Lavia aurait refusé une sélection avec les U21 de Gill Swerts. Une situation que le sélectionneur des Espoirs a clarifiée dans les colonnes de Sporza.

Romeo Lavia n'a pas refusé les Espoirs 

"Il y a eu une mauvaise communication. Roméo était dans la présélection de Rudi Garcia. Puis, nous avons évoqué en concertation avec Chelsea la possibilité qu'il puisse disputer quelques minutes avec les U21", explique le sélectionneur des Espoirs.

"Mais d'un commun accord, nous avons décidé que ce n'était pas la bonne chose à faire. Cela dit : Roméo Lavia n'a jamais refusé une sélection", assure Swerts. 


La dernière présence de Roméo Lavia en équipe nationale date de mars 2023. Par la suite, les blessures à répétition du joueur de Chelsea l'ont empêché de revenir en sélection, qu'il s'agisse de l'équipe A ou des U21. 

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