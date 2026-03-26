"On ne peut pas simplement refuser" : un cadre de Manchester City vers un transfert au Real Madrid ?

Rodri est cité depuis un moment du côté du Real Madrid. Le milieu de terrain de Manchester City ne ferme d'ailleurs pas la porte à un tel transfert.

L’international espagnol évolue désormais depuis près de sept ans à Manchester, où il s’est imposé comme une pièce maîtresse. Avec City, il a presque tout remporté, avec en point d’orgue un Ballon d’Or décroché en 2024.

Après une lourde blessure, Rodri est aujourd’hui sur le chemin du retour. Lors de cette trêve internationale, il a retrouvé la sélection espagnole, preuve qu’il se rapproche progressivement de son meilleur niveau.

À un an de la fin de son contrat après cette saison, la question de son avenir commence à se poser sérieusement. "Il arrivera un moment où nous devrons nous asseoir et tout discuter", a confié Rodri dans une interview accordée à Radioestadio Noche.

Rodri n’exclut pas le Real Madrid

Un transfert au Real Madrid n’est pas à exclure, malgré son passé à l’Atlético Madrid. "Même si j’ai joué pour l’Atlético, je ne ferme pas la porte au Real. On ne peut pas simplement refuser les plus grands clubs du monde", a-t-il expliqué.



Un tel transfert ferait évidemment réagir du côté des supporters de l’Atlético. On l’a déjà vu avec Thibaut Courtois, qui avait fait le même choix et reste depuis une figure controversée auprès de son ancien public.