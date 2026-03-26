Après Anderlecht, Zulte Waregem a aussi pris sa décision concernant son entraîneur intérimaire

Qu'allait-il advenir de Steve Colpaert, entraîneur intérimaire ayant remplacé Sven Vandenbroeck, alors que Zulte Waregem disputera les Playdowns ? La décision est prise.

Nommé T1 à titre intérimaire suite au licenciement de Sven Vandenbroeck, Steve Colpaert n'a pas fait de miracle : malgré une ultime victoire lors de la 30e journée de championnat, Zulte Waregem n'est pas sorti de la zone rouge et disputera donc les Relegation Playoffs.

Le statut du T1 intérimaire, cependant, n'avait pas encore été fixé : Colpaert resterait-il en poste, ou Zulte Waregem allait-il déjà nominer un nouveau coach en vue des barrages pour le maintien ? La décision est tombée.

Zulte Waregem a en effet décidé de continuer jusqu'au terme de la saison, au moins, avec Steve Colpaert sur le banc. Son travail lors des deux matchs dirigés en mars a vraisemblablement convaincu, même s'il sera encore évalué durant les Playdowns.

Zulte Waregem ne prend pas vraiment de risque

Il faut dire que l'Essevee ne prend pas un risque excessif en laissant Steve Colpaert à la tête du club : on voit mal comment la relégation pourrait concerner une autre équipe que le FCV Dender, largement dernier et qui ne descendra même pas directement en fin de Playdowns.

"Steve Colpaert reste jusqu'à la fin de la saison en tant qu'entraîneur principal de Zulte Waregem. C'est la décision prise par le club après une évaluation du travail des dernières semaines", a indiqué Zulte Waregem dans un message via Facebook.





"L'Essevee confirme sa confiance dans la capacité du staff technique et du groupe de joueurs à atteindre l'objectif fixé : prolonger le séjour en D1A".