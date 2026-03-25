La FIFA officialise : Rayane Bounida n'est plus Belge... et il n'est pas le seul à changer de sélection

Certains optimistes pouvaient peut-être encore y croire, mais c'est désormais annoncé sur le site officiel de la FIFA : Rayane Bounida a changé de fédération. Il représentera le Maroc.

Voilà de longs mois déjà que nous l'écrivions avec (quasi) certitude : Rayane Bounida avait fait son choix en faveur du Maroc il y a longtemps, et seuls les plus optimistes espéraient encore qu'il porte un jour le maillot des Diables Rouges. Après avoir laissé la fédération espérer en étant appelé en U21, Bounida a récemment officialisé son choix.

C'est désormais également officiel sur le site de la FIFA : Rayane Bounida n'est plus enregistré en tant qu'international belge. Sur le "Change of Association Platform", le changement de fédération du désormais international marocain a été annoncé.

Bounida n'est ni le premier, ni le dernier

Et ce n'est pas le seul à passer de la Belgique au Maroc. En effet, aux côtés de Bounida, on constate que Saif Eddien Lazar (19 ans), joueur du Jong Genk, a fait son choix et représentera désormais les Lions de l'Atlas. Lazar avait porté le maillot du Maroc U18, avant de revenir dans le giron belge en U19.

Bounida et Lazar succèdent à de nombreux autres internationaux belges en équipes de jeunes ayant choisi le Maroc une fois en équipe A. On pense ainsi à Chemsdine Talbi, Bilal El Khannouss ou encore Ismaïl Saïbari.



Ces choix s'inscrivent dans une dynamique globale : dès les équipes U15 et U16, ces dernières années, le Maroc a pris un ascendant clair sur la fédération belge. Le fait que le Maroc ait fini 4e de la dernière Coupe du Monde, ait remporté (sur tapis vert) la dernière CAN et co-organise la Coupe du Monde 2030 ne ralentira pas ce processus.